【實拍實說by大地升學​】Sidcot School｜鄰近大城市Bristol｜校內有馬場？｜優質學習環境

英國中小學教育展 第1擊: 9月24日（六）英國升學咨詢日 講座。咨詢。評估。預約面試 1 Take過！​

www.dadi.com.hk/ukschool2022 立即登記(尚餘名額: 20人)



學校背景



Sidcot School是英國桂格會的一所一條龍男女寄宿學校，接收3至18歲的學生，距離Bristol僅半小時的車程。與傳統教會學校不同，Sidcot School主張小朋友通過基督教的理念去反省自己，看待這個瞬息萬變的世界正在發生的事情。學校致力為學生創造一個”Sidcot”學習環境，以學生為中心，致力以不同教學方法教導學生，希望藉此提升學生的技能，同時鼓勵學生探索生活、挑戰自己。



學校設施與課外活動



Sidcot School設施齊備，擁有室內恆溫游泳池、錄音室、健身室等設施。除了為學生提供足夠的學習支援，學校亦鼓勵學生多元發展。為配合每一個學生的個人成長，每個禮拜三的下午都是學校的自由活動時間，學生可以選擇自己喜歡的活動，例如有洞穴探險、騎馬、溜冰、踢足球等等，活動種類眾多！



以下是來自實拍實說的影片截圖：

學生專訪



在影片中，我們訪問到四位就讀於Sidcot School香港學生，更參觀了其中兩間房間。其中，Year 13的Hayden所住的單人房面積約有一百呎，房內有獨立套廁，書桌旁還有一扇窗，讓房間可以透入自然光。幾位學生都表示，在舍監的協助下，他們很快就適應了在Sidcot的生活，也能和不同國籍的同學融洽相處，不時在公共休息室和同學一起玩耍。在學校，他們交到很多知心的朋友，也慢慢把Sidcot當成了自己的家。



校長專訪



在影片中，我們有幸訪問到Sidcot School的校長Iain Kilpatrick。他向我們介紹了學校獨特的教學法”The Sidcot Learning Wheel”，這是一種實行於五六年前的教育與學習的方法，它結合了技能及個人發展，讓學生在獲取知識的同時平衡兩項發展，希望學生可以在失敗中學習自我管理、時間管理，並從中成長成一個優秀的大學生，甚或是一個優秀的社會一份子。



以下是來自實拍實說的影片截圖：

總結



Sidcot School設施齊全，配合學校的教育理念，為學生提供全面教育，協助他們發展潛能及興趣。學校佔地面積超過160英畝，為學生提供足夠的戶外活動空間，這一點是遠比香港學校、甚至是其他普通英國寄宿學校優勝的！



【大地海外升學－逾30年經驗】​

免費一站式海外升學建議​

校網遍及 英國 美國 澳洲 紐西蘭 加拿大 新加坡​

Whatsapp/Tel 海外升學熱線：+852 2314 8312​



足本影片可以到以下連結收看：

https://youtube.com/playlist?list=PLOHjRHEuuRrWyjXcy5EMPtkcin4CtHqwl



(特約)