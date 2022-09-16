【泰國升學】羅敏莊母女移居泰國生活　陳禛讀曼谷哈羅國際學校全年學費16萬

▲ 羅敏莊於7月帶同女兒陳禛移居泰國曼谷。

藝人羅敏莊於7月帶同女兒陳禛移居泰國，丈夫陳國邦安頓妻女後便回港工作賺錢。下月即將10歲的陳禛入讀曼谷哈羅國際學校（Harrow International School Bangkok），全年學費約16萬，相較哈羅香港國際學校的學費還是較抵讀。

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陳國邦與羅敏莊夫婦於2016年斥資約300萬，在曼谷買入800呎單位，早已計劃移居泰國曼谷，可是由於受疫情影響，一家人延至7月底才起行。羅敏莊當時曾在facebook發帖文，分享與陳禛搭飛機赴曼谷的照片，並指「我和陳禛都會努力學習」。

羅敏莊近日向傳媒透露，陳禛於曼谷哈羅國際學校（下稱哈羅曼谷）升讀Year 5，而她一邊做全職媽媽照顧女兒，一邊學泰文自我增值。陳禛在港時就讀英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院，因此在泰國入讀國際學校並不難適應。

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提供幼稚園至大學預科課程

根據哈羅曼谷網頁資料，該校於1998年創立，是英國哈羅公學外成立的第一間國際學校，提供英式寄宿制及全日制教育。校內逾1,600名學生大部分為泰籍、英國籍，來自歐洲、美國和加拿大及其他亞洲國家，如中國、日本和韓國等。

哈羅曼谷為2至18歲學生提供幼稚園至大學預科課程，幼稚園階段採用英國的幼年基礎階段課程（Early Years Foundation Stage，簡稱EYFS）。至於中小學基於英國國家課程設置，Year 10至11學生修讀國際普通中學教育文憑課程（IGCSE），而Year 12至13學生則為英國高考（A-levels）課程。

校園環境及設施相當吸引，校舍佔地約14.2萬平方米，設有體育館、游泳池、攀岩牆、體操館、健身房、網球場、創意與表演藝術中心、大學預科教學中心、寄宿綜合社區等，配合學生在學術及課外活動上發展。校方指出，很多中國家長送子女到哈羅曼谷就讀，目前已有十多名中國學生寄宿。

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學費抵過哈羅香港

2022-23年度學費方面，哈羅曼谷Year 5學費為753,900泰銖（約16萬港元）；Year 6至8學費是835,500泰銖（約17.7萬港元）；Year 9至11學費為925,500（約19.6萬港元）；Year 12至13學費則是965,000（約20.4萬港元）。

目前陳禛入讀哈羅曼谷Year 5，學費約16萬港元，相較哈羅香港同年級學費為約17.85萬港元，哈羅曼谷稍低近2萬。而陳禛曾就讀的英基啟新書院，同年級學費是12.75萬，哈羅學費再貴數萬。陳國邦與羅敏莊為了獨女的將來，不惜工本讓她接受優質教育。

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責任編輯︰王明芳