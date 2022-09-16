【新增證據】警員無展示編號高院判違人權法　警方提上訴准呈交新證據

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前教師楊子俊及香港記協等早前入稟申請司法覆核，質疑速龍小隊沒有展示編號，高院法官早前裁定警員沒有展示編號違反人權法案，而監警會及投訴警察科未能有效地獨立調查。警方就判決提出上訴，上訴庭目前仍未排期處理。警方早前申請呈交新證據，上訴庭今(16日)頒下判詞批准部份申請。



高院法官於2020年11月裁定申請人陳恭信、魯湛思、吳康聯、楊子俊及香港記者協會勝訴，答辯人警務處處長、保安局長及律政司司長於同年12月中呈交上訴通知書，7個月後呈交誓章要求呈交新證據，上訴庭早前透過書面處理申請，今頒下書面判決。



上訴庭指出，答辯人於誓章中擬呈交新證據，包括行動呼號等政策妥善執行，以及投訴警察課就未能識別警員身分之更新數據。上訴庭同意本案爭議具重大公眾利益，經考慮後酌情批准答辯人就政策方面呈交新證據。至於投訴課之最新資料，上訴庭認為有關資料對法官判決不會造成重大影響，因此拒絕答辯人呈交有關新證據。

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記者：林育慧