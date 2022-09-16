【塌樹意外】環保組織稱涉事樹幹腐爛　樹木專家指生長環境不理想致樹木不穩

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何文田有大樹倒塌，壓毀四輛車，造成多人受傷。詳情即看【下一頁】有環保組織到場視察後表示，日常的道路工程有機會損壞樹根，促請當局加強用儀器檢測樹木的根部健康。

長春社總監蘇國賢指，倒塌的鳳凰木樹齡約30至40年，表面健康無問題，但底部有腐爛痕跡，令大樹失去支撐而倒冧。

第一、樹木根部很淺；第二、底部有腐爛的痕跡，也看不到有很大的根存在，所以主要倒塌的原因是樹幹的底部腐爛，所以樹木失去足夠的支撐一棵有四、五層樓高的樹，然後倒塌。棵樹本身有少少輕微傾斜，傾斜向路上，也加劇倒塌的機會

樹木專家、教大社會科學系研究講座教授詹志勇就表示，鳳凰木最多可長至高20米、闊24米、樹幹粗1米，認為種於狹窄的行人路旁不明智：「(鳳凰木)成長要好多空間；種係路邊，係樹木管理、風險角度睇都係唔適宜。」他估計，涉事樹木有約20至30年樹齡，由於旁邊有建築物，樹枝及樹葉生長時靠向馬路；而植樹位面積太細，加上有馬路阻擋，樹根未能「散出去」，加上生長環境極不理想，故側向一邊「企唔穩」。

他形容，在窄路上種植大樹是「危機四伏」，按理應種在公園等較空曠地方。而據他了解，九龍塘、何文田，及中環路邊均有鳳凰木，愈生愈大令危險程度加劇。詹志勇又憂慮，以往當局巡查的方式或有問題，導致未能察覺有關樹木的危險性，建議當局再認真審視全港大型樹木，如發現問題嚴重要當機立斷砍伐；如樹木情況未算很差，就要透過改善土壤，讓其自我修正。

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記者：黃悅晴、余思嵐