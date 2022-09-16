  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 20:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【塌樹意外】環保組織稱涉事樹幹腐爛　樹木專家指生長環境不理想致樹木不穩

社會 19:38 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(小心駕駛(討論別人同駕駛態度)fb)

何文田有大樹倒塌，壓毀四輛車，造成多人受傷。詳情即看【下一頁】有環保組織到場視察後表示，日常的道路工程有機會損壞樹根，促請當局加強用儀器檢測樹木的根部健康。

長春社總監蘇國賢指，倒塌的鳳凰木樹齡約30至40年，表面健康無問題，但底部有腐爛痕跡，令大樹失去支撐而倒冧。

第一、樹木根部很淺；第二、底部有腐爛的痕跡，也看不到有很大的根存在，所以主要倒塌的原因是樹幹的底部腐爛，所以樹木失去足夠的支撐一棵有四、五層樓高的樹，然後倒塌。棵樹本身有少少輕微傾斜，傾斜向路上，也加劇倒塌的機會

樹木專家、教大社會科學系研究講座教授詹志勇就表示，鳳凰木最多可長至高20米、闊24米、樹幹粗1米，認為種於狹窄的行人路旁不明智：「(鳳凰木)成長要好多空間；種係路邊，係樹木管理、風險角度睇都係唔適宜。」他估計，涉事樹木有約20至30年樹齡，由於旁邊有建築物，樹枝及樹葉生長時靠向馬路；而植樹位面積太細，加上有馬路阻擋，樹根未能「散出去」，加上生長環境極不理想，故側向一邊「企唔穩」。

他形容，在窄路上種植大樹是「危機四伏」，按理應種在公園等較空曠地方。而據他了解，九龍塘、何文田，及中環路邊均有鳳凰木，愈生愈大令危險程度加劇。詹志勇又憂慮，以往當局巡查的方式或有問題，導致未能察覺有關樹木的危險性，建議當局再認真審視全港大型樹木，如發現問題嚴重要當機立斷砍伐；如樹木情況未算很差，就要透過改善土壤，讓其自我修正。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴、余思嵐

相關文章

【隔離生活】化學專家k kwong隔離營膳食刀叉融合照片　親試口服藥：救命藥已到
今日 15:11
【隔離生活】化學專家k kwong隔離營膳食刀叉融合照片　親試口服藥：救命藥已到
【新冠流感】梁栢賢：國際通關已是大勢所趨　質疑拖著復常後腿另有目的
今日 09:41
【新冠流感】梁栢賢：國際通關已是大勢所趨　質疑拖著復常後腿另有目的
【風季未完結】天文台：有3個熱帶氣旋活動仍頻繁　料9月下旬或再有熱帶氣旋生成
今日 10:20
【風季未完結】天文台：有3個熱帶氣旋活動仍頻繁　料9月下旬或再有熱帶氣旋生成
【爆竊】大埔獨立屋遭爆竊　男戶主失4萬元現金
今日 10:47
【爆竊】大埔獨立屋遭爆竊　男戶主失4萬元現金
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
今日 11:06
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
【重陽節】柴灣將實施道路封閉　設2條特別巴士線到柴灣墳場
今日 11:22
【重陽節】柴灣將實施道路封閉　設2條特別巴士線到柴灣墳場
【新增證據】警員無展示編號高院判違人權法　警方提上訴准呈交新證據
今日 15:07
【新增證據】警員無展示編號高院判違人權法　警方提上訴准呈交新證據

你可能感興趣

【隔離生活】化學專家k kwong隔離營膳食刀叉融合照片　親試口服藥：救命藥已到
今日 15:11
【隔離生活】化學專家k kwong隔離營膳食刀叉融合照片　親試口服藥：救命藥已到
【新冠流感】梁栢賢：國際通關已是大勢所趨　質疑拖著復常後腿另有目的
今日 09:41
【新冠流感】梁栢賢：國際通關已是大勢所趨　質疑拖著復常後腿另有目的
【風季未完結】天文台：有3個熱帶氣旋活動仍頻繁　料9月下旬或再有熱帶氣旋生成
今日 10:20
【風季未完結】天文台：有3個熱帶氣旋活動仍頻繁　料9月下旬或再有熱帶氣旋生成
意外事故 詹志勇 工程 樹木 何文田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影
今日 12:16
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影