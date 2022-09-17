【網路熱話】網民自薦提供「補習評估」服務　收500元評核導師教學水平

▲ 有網民自稱提供「補習評估」服務，為家長把關導師水平。(資料圖片)

本地學校教師一般都會定時接受評估，以確認教師的教學是否符合水平，「補習評估」你又聽過未？最近有網民在網上補習轉介群組發文，但並非招生或招攬導師，反而是聲稱提供「評估補習導師服務」，以旁聽形式評估補習導師的教學水平，協助家長「把關」，每次收費500元正。貼文一出隨即引起其他網民熱議，笑言是「教育界ISO」，「自製產業鏈」。

網上群組「私人補習轉介群組」是供人配對私人補習導師的平台，日前有自稱姓胡的網民發文，聲稱提供評估補習老師的服務，「為不確定補習老師水平的家長把關」，而評估對象則是中學中文科補習老師，做法是當學生補習時，由這位評估專員旁聽。「評估項目」包括有教學内容、教學形式、收費水平、學生上課表現及學生學術水平。如課堂不多於2小時，每次收費500元。根據這位評估專員聲稱的資歷，他自稱在中學文憑試中文科奪5**、中文系畢業(未有標明大專程度)，有多年私補經驗及從事教育工作。

貼文引來其他網民關注，有人質疑「Partner Wu」有何資格評估他人，「中學小學去學校評核老啲人都有讀過特別課程，或者受過特別指引」，「你邊位，有你評分有咩用？」亦有人笑言「我都幫大家監察呢位監察員，如果佢做得唔好既(嘅)個500蚊比(俾)我」。有網民發現疑似是出文者的其他社交平台帳戶，當中以中文寫作為主，但網民形容其寫的詩「諗起唐伯虎點秋香(電影)」。

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