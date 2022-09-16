【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　分享抗癌經歷揭無法正常射精

前列腺健康是男士們最為關注的問題之一，但前列腺癌症狀實際上不易發現，不少人察覺時已到晚期。台灣知名兩性作家H（陳鴻儀）近日自爆罹患前列腺癌三期，如不趕緊治療，或只剩2、3年命，他坦言，將前列腺拿掉後，就無法正常射精，加上放療影響男性賀爾蒙，導致完全沒有性慾。

影片推介：

綜合台媒報道，作家H日前在節目《命運好好玩》中分享罹患前列腺癌三期的過程，憶述起初只是因投資失利心情低落而去看身心科，當時以為只是男性更年期問題，最後經一連串檢查，確診患前列腺癌三期。對此，他做完放療，卻也因治療關係，將前列腺拿掉後，就沒有辦法正常的射精。他也以樂觀態度對著鏡頭笑說：

我就在這邊跟全台灣的人講，我以後就沒有辦法正常射精了。

作家H也提到，吃標靶藥、打針後，會讓男性賀爾蒙降到最低，

所以這兩件事情做下去之後，我就完全沒有性慾，因為我男性賀爾蒙都沒有了，你也沒有辦法抬頭了。

由於他目前未婚未生，後來在護理師的建議下儲精，但過程十分艱難，量僅有一點點，第一次做還「帶血」，他前後一共嘗試3次，量都非常少。

作家H坦言，當下錄影結束後須前往住院，會決定上節目分享病況，是因一般前列腺癌發病年齡大多在70多歲，但他不到50歲就罹患三期，「這是一個特例，然後我也擔心攝護腺癌會年輕化。」一番言論令主持人陳亞蘭聽完忍不住落淚。

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責任編輯：羅嘉欣