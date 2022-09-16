【新世界維港泳】何詩蓓+朱鑑然齊任活動大使　Siobhan：為香港帶來更多開心正能量

▲ 《新世界維港泳》

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」再度回歸，將於今年10月23日（星期日）早上舉行，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1,500個，明日（9月17日）上午11時起接受網上報名，至9月23日截止。

今屆賽事續分為「競賽組」和「優悠組」，歡迎合資格泳手參加，名額共1,500個。「競賽組」各組別的前三名均設有獎項，「優悠組」特設「飛躍新世界盃」鼓勵一眾「新世界飛魚計劃」的年輕學員參加。

富通保險全力支持賽事，今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，分享開心因子，鼓勵全港市民線上線下齊推健康生活，共築開心時刻，盼為疫情下的港人注入開心正能量，一同發放快樂力量。

何詩蓓成活動大使

女飛魚何詩蓓 （Siobhan）表示：「每次比賽後回到香港，和家人及朋友見面，分享自己的旅程及經歷，就是我最快樂的時刻。我很高興今年成為新世界維港泳活動大使，帶動更多人一起參與這項運動盛事，在香港最矚目的維港暢泳，相信會是非常難得的體驗。我希望藉著推廣游泳的樂趣，與身邊的人分享參賽喜悅，為香港帶來更多開心正能量。」

何詩蓓更分享了她的快樂小秘密：「在密集的練習後，我喜歡相約隊友一起塗指甲油，既可減壓，在泳池中看著繽紛鮮艷的顏色，亦能令我的心情放鬆！」

在大學修讀兒童心理學的Siobhan，坦言自己從小朋友身上體會了快樂的真箇：「小朋友快樂時大笑，難過時哭泣，很直接；我是一個很容易開心的人，透過分享充滿著笑容的照片，希望我的快樂力量可以推動更多人。」

▲ 何詩蓓

朱鑑然盼如祖父般參與維港泳

前港隊代表朱鑑然（Kevin）稱：「維港泳是一項具長久歷史、屬於歷代香港人的盛事。早在我出生之前，我的祖父也曾經參加當年的維港泳，所以從2011年活動復辦開始，我一直都很希望能親身參與其中。作為前香港游泳隊成員，我很興奮能與香港首位奧運游泳獎牌得主何詩蓓一起擔任活動大使，鼓勵更多香港人參與游泳運動，感受當中的歡樂。」

現為演員的Kevin坦言希望今年能參加維港泳，並挑戰「競賽組」，「雖然拍戲時間長，我都會抽空練水，或相約好友出海滑水。如果工作安排許可，希望能親身參與今年的新世界維港泳，我更會向好兄弟胡子彤和吳肇軒下戰書，邀請他們一同報名參加，一起在維港中暢泳。」

▲ 朱鑑然

報名可同時捐款

「全城游出快樂力量」是今屆「新世界維港泳」的主題，鼓勵參加泳手以各種方式和渠道，與親友及運動愛好者分享參賽喜悅。

今屆「新世界維港泳」將於明日（9月17日）早上11時起接受網上報名，截止時間為9月23日晚上11時59分。為確保泳手安全，所有參加者須符合大會參賽資格。「競賽組」泳手報名需通過水試或持有其他認可成績，成績最快的首50名男女泳手將可參賽。「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會抽籤，並於9月28日公布抽籤結果及水試名單。

中籤泳手須於10月初參與水試，水試結果及參賽名單將於10月10日公布。所有「新世界維港泳2019」的「優悠組」及「競賽組」入圍泳手，如沒參與去年賽事，今年仍可享報名費半價優惠，以及豁免繳付水試及行政費用。

因應疫情對基層市民生計帶來甚大衝擊，今屆「新世界維港泳」的報名表上，特別增設捐款選項，泳手可選擇在繳交報名費時捐出100港元做善事，由泳總收集全數捐款後，會撥捐全港首個大型物資捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，再由平台的合作伙伴仁濟醫院代購適切物資，分配予平台60間非牟利機構，再轉贈有需要人士。

賽事48小時前核酸檢測

因應疫情發展，主辦單位將採取嚴格防疫措施，泳手必須符合「疫苗通行證」(「藍碼」)實施的相關要求，有關接種疫苗要求的詳情將以政府的最新指引為準。

領取選手包當日，即活動舉行前48小時內，入圍參賽者須接受由主辦單位為泳手免費安排政府認可之2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果，泳手亦須遞交電子健康申報表。

比賽當天，泳手及工作人員在到達賽事場地前，必須自行進行快速抗原測試，並獲得陰性結果方可進入比賽區域；所有入場人士在比賽當日，須使用「安心出行」手機應用程式進入會場。為進一步保障參賽者，大會除了在會場設置酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設體溫監測設備，並在終點設有口罩派發處，以助完成賽事的泳手做好防疫措施。

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