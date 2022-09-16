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【綁架謀殺】男子疑遭綁架後撕票　兩男被控於廟內謀殺還押12月再訊

社會 15:47 2022/09/16

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被告陳耀龍今由警車押解至粉嶺裁判法院提堂。（陳永康攝）

1名男子疑因欠債被綁架後撕票，昨（15日）被發現埋屍在打鼓嶺坪洋村一處山邊。2名涉案男子被控1項謀殺罪，今午（16日）被解往粉嶺裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請押後至12月9日再訊，以待索取病理、毒理及法醫報告，其間被告還押懲教看管。

被告為陳華興（64歲，退休人士）及陳耀龍（29歲，無業）。2人同被控1項謀殺罪，指他們在2022年9月5日，在新界打鼓嶺坪原路及無名路交界近燈柱AD3912一間廟內謀殺張毅強。

兩名被告今均身穿藍色短袖上衣及黑色長褲應訊，兩人均沒有保釋申請。控方申請被告暫毋須答辯，押後以待進一步調查，包括索取病理、毒理及法醫報告。署理主任裁判官黃士翔將案押後至12月9日再訊，被告還押懲教看管。

被告陳華興今由警車押解至粉嶺裁判法院提堂。（陳永康攝）

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記者：陳曉欣

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罪案 法醫 謀殺 粉嶺

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