【最新疫情】656間學校呈報1,014宗個案　3間院舍現爆發

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

今日（16日）有656間學校呈報1,014宗個案，涉885名學生及129名教職員，包括151間幼稚園、268間小學、222間中學、15間特殊學校；過去7日有450間學校呈報2宗或以上個案。有12間學校共13個班級需要停面授課1星期，有1間學校多於一班需要停課。

其中，香港教育工作者聯會黃楚標中學早前6D班需要停課，今日5D有3名學生染疫，需要停課一周。

另外，基督教中國佈道會聖道迦南書院早前Faith班需要停課，今日S1Honesty班有4名學生染疫，需要停課一周。

院舍個案方面，有3間老人院舍出現確診個案，有3名院友疫染，共4人被列為密切接觸者，需要隔離，包括：

油尖旺松柏老人院

元朗長青安老院

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記者：李榮忠