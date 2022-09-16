【闊綽老闆】港男請外傭照顧兩隻愛犬　買800呎單位供獨住作宿舍

▲ 港男因經常出差，為兩隻愛犬聘請工人姐姐，兼提供800呎單位供外傭獨住作宿舍。

為左愛犬，各位毛孩可以去到幾盡？近日，有位港男因經常出差，為了兩隻愛犬，特意聘請工人姐姐照顧兩隻愛犬，由於原來的單位空間不足，決定買下800呎單位供外傭獨住作宿舍，只望外傭可以專注照顧好愛犬，讓他安心出外工作，所分享的方案被一眾網民大讚好老闆！

這名男網民於Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，指自己單身無家人，疫情前每星期基本要出差三天左右，不過疫情爆發後，卻「停咗出差」，於是領養了兩隻狗狗。不過各國逐漸通關，開始與「病毒共存」，出差頻率變成一個一次，即使不用出差，也會幾個月去一次旅行，故此聘請工人姐姐專注照顧好兩隻寵物。

事主續指已決定簽一個即將完約的工人姐姐，12月將會上班，由於外傭四年未層回鄉，希望回鄉探望家人後才回港工作，事主更表示不介意為外傭付額外的檢疫酒店費用。

「由於我希望我對佢，佢幫到手，我就問佢最理想工作環境係點樣」，外傭指希望有屬於自己的房間，由於事主家中只得一間房間，不希望大搞裝修，以及與其他人一起生活，「所以我買咗隔離個單位約800呎，諗住比佢做宿舍」。事主直言全屋除了房間外，都會裝閉路電視，假期允許其他工人姐姐上門聚會，惟不能過夜、食煙、飲酒及有其他異性在場。

佢話佢有老公小朋友唔玩嘅，只會煮下嘢食傾計，一定唔會做唔好嘅嘢。

雖然身邊的朋友、同事及親人得悉其方案後，認為事主「痴線」，但事主覺得如果沒有好的工人姐姐，「我真係出唔到差，又去唔到旅行，所以有個好姐姐對我好重要！」事主續指，聘請工人姐姐主要並非「執屋做家務」，主要是用心專心照顧好兩愛犬，「希望佢會鐘意狗同我哋一樣，我可以安心出外工作。」

我先付出我負擔到嘅而係佢期望得到嘅。

不少人建議事主可以租狗酒店及鐘點，但事主表示「唔係想請一個就咁幫我餵食是但散下步」的工人姐姐，而是希望找一個衷心及真心對待狗狗的工人姐姐。事主認為一個員工你對他好，他會開心及感恩，會更比心機工作，知恩圖報。

所以我想行出善意一步對佢好啲，話俾佢聽2隻狗比我自己更重要，希望佢真心對兩隻狗狗，所以佢未入職我就滿足佢嘅要求，希望大家開心。

事主指，自己對待公司員工亦同樣，表現好多比20-30%的薪金都無所謂，亦當工人姐姐是自己的員工。

帖文一出，立即引起網民熱議，不少網民支持事主的「你對人好，人對你好」的心態，認為只要對姐姐好，工人姐姐必會用心工作。亦有人大讚事主是一位好老闆，「永遠相信，真心對人好，遭遇點都唔會太差！」，有網民大嘆事主出手闊綽，更笑言希望加入公司工作「老細你公司仲請唔請人呀！」、「我都想做你員工呀！」、「你公司請人嘛？我可以做得好好比你安心出差！」

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責任編緝：蕭雅文