【國家安全】鄧炳強料23條立法時必遭抺黑　須預早做好解說、規管「假新聞」

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強接受電台訪問時強調，《港區國安法》只涵蓋《基本法》23條其中兩類罪行，仍有5類罪行需要立法。他又指，預計立法時一定會被抺黑，當局會預早向公眾解說清楚，並必須處理「假新聞」問題。

鄧炳強表示，國家安全問題不能掉以輕心，雖然《港區國安法》實施後，香港社會由亂到治，但有外部勢力希望利用香港，包括軟對抗、本土恐怖主義等，強調必須做到防範、制止及懲治。

對於23條立法，鄧炳強明言，立法屬憲制責任，亦有實制需要，但疫情影響立法工作。他又舉例指，現今的特務行為，可能較以往複雜，必須有有效法例去處理。

他又重提2019年反修例事件，形容當時被很多人歪曲、抹黑及妖魔化，令社會出現紛亂，強調當局會汲取教訓。他預計，23條立法亦一定會被抺黑，會預早向市民解說清楚。

鄧炳強又批評，以往有人刻意發放假消息，亦有報章刻意誇大報道，導致社會分化，因此有需要規管假新聞及假消息，正由民政及青年事務局進行研究。至於記者是否需要規管，他就認為應交由行業去決定，但反問：「如果行業自己都不去理，認為個個都可以做，別人又怎會尊重這個行業？」

反修例事件有超過10,000人被捕，約3,000人遭檢控，其中18歲以下有約500人，但當中僅50多人接受警司警戒後被釋放，比例偏低。鄧炳強認為，是由於有人向涉案年青人聲稱，會提供法律輔導、可以協助去外國等，令他們明明犯了錯亦不承認，錯失警司警誡的機會。

他又交代，經懲教院所人員觀察，因反修例事件入獄的在囚人士中，約60%至70%人深感懊悔，當局會提供適當支援。

本身是中文大學校友的鄧炳強，早前獲邀出席中大開學日升旗禮。他指，對於2019年在中大發生的事感觸良多，但如今看到國旗在中大校園飄起時，認為大家應該向前看，認為中大學生都是善良和有理想，希望他們學懂慎思明辨，成為愛國愛港、好的大學生。

另外，港府正與深圳商討「逆向隔離」，鄧炳強指，保安局會負責管理相關設施，初步構思會先採用河套區「方艙醫院」，但細節仍有待相關工作小組磋商。他又指，與內地通關屬政府整體決定，但局方會做好幾手準備，確保有足夠人手處理相關工作。

他又透露，至今有36人違反「紅碼」或相關規例，被帶往隔離設施。

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責任編輯：胡偉明