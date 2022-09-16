【第五波疫情】今增8999宗確診　4歲染疫男童昨入院今離世【不斷更新】

▲ 本港第5波疫情持續（馮漢柱攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今（16日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增宗確診個案，包括8868宗本地感染個案，131宗輸入個案；另錄15宗公立醫院內離世個案，及昨多一宗法醫呈報一名85歲男在家中不治，其有長期病，高血壓及糖尿病，9月6日咳及喉嚨乾，9月10日到社區檢測中心檢測，9月11陽性，同日在家離世，送去法醫證實死亡，判斷與染疫相關。

輸入個案中，62人在機場確診，29宗在抵港1至3日確診，37名黃碼人士於抵港4至7日確診，3人在抵港8日後才確診。

【16:46】

9月13日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84%；其中感染BA.5佔整體個案74.3％、感染BA.4佔整體個案9.7％、感染BA.2.2佔12.6％、感染2.12.1佔3.4。

【16:40】

昨有3間老人院舍有3名院友確診，致4院友需檢疫。另學校個案方面。665間學校呈報1014宗個案，涉885學生及129教職員。有452間學校過去7日有兩宗或以上個案，今有12間學校共13班需停課一周。較早前2間學校已有班別停課，今再有新增班別需停課。

【16:30】

多15名患者離世，涉及10男5女，年齡介乎50至102歲，其中9人未打齊3針疫苗，其中50歲男，在9月14日因胃痛入院，當日血壓低，故需急救，快測陰性，因病情危急需入深切治療部，其後情況轉差，血液有細芳菌，兩次核酸檢測均為陰性，8月12日快測陽性，故統計上仍納入死亡個案。

何婉霞表示，一名4歲男童於9月13確診，9月15日氣促入院，至今早上突轉差離世，一直有長期病，並需胃喉餵食，入院後有發燒咳及氣促；其今年4月及5月已打兩針科興疫苗。

現有2760名病人留醫，新增7名病人情況危殆，9人情況嚴重，目前共51名病人情況危殆、57人情況嚴重、14人在深切治療部留醫。

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記者：鄧凱文