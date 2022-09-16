【塌樹奪命】赤柱百年古樹刺桐壓斃19歲港大生　秀茂坪30公斤樹椏擊中印傭頭部不治

▲ 2018年秀茂坪30公斤樹椏擊中印傭頭部不治。(資料圖片)

何文田今日（16日）有大樹倒塌，壓毀四輛車，造成多人受傷。詳情即看【下一頁】，根據本港過往紀錄曾發生多宗塌樹奪命意外，發展局亦成立樹木管理辦事處。

翻查資料，2005年2月12日，大埔林村兩棵被當地村民視為神靈大榕樹，其中一棵有部分支幹突然塌下，壓傷兩名正在許願的市民，其後興建一棵以玻璃鋼製成的仿真許願樹，現時林村的許願樹是由塑膠造成，而繫於寶牒的是膠橙。

其次在2008年08月27日，一棵屹立赤柱大街古樹「刺桐」，疑被侵蛀病入膏肓，不時傳出臭味，颱風「鸚鵡」襲港後，康文署亦曾到場檢驗，未有任何發現，豈料事隔4天，該樹突解體倒塌，約一噸重樹幹，壓中一名19歲準港大女生，她當場死亡，另兩名女童手腳受傷。

另外一宗發生於2018年08月21日，秀茂坪新清水灣道基順學校對開一棵大樹的樹椏，擊斃一名途經的印籍女傭。涉事大樹為一棵印度橡樹（屬榕樹家族），至少有20年樹齡。樹身沒有掛上編號牌，樹高約20米、樹冠長15米。

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記者：余思嵐

