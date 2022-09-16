【賤男丈夫】人妻腹痛求醫驚見一邊腎消失　揭4年前做手術遭丈夫「偷腎賣錢」

▲ 人妻腹痛求醫驚見一邊腎消失，揭4年前做手術遭丈夫「偷腎賣錢」。

腹痛是身體常見的毛病，不過印度一名31歲人妻近日因腹痛求醫，檢查後竟發現一邊腎臟消失。原來她在4年前接受腎結石手術時，丈夫偷偷把她的腎賣掉賺錢，其後更抛棄妻子，與新歡結婚。

綜合外媒報道，31歲的蘭吉塔（Ranjita Kundu），12年前與丈夫普拉桑（Prasant Kundu）結婚，育有2名孩子。不過婚後1年，蘭吉塔就因嫁妝問題遭到夫家精神和身體虐待，丈夫更從4年前開始施壓讓她賣腎。

蘭吉塔近日因腹痛到醫院求診，檢查時竟發現一邊腎臟消失不見。據悉，蘭吉塔在2018年被診斷有腎結石，在當地一間醫院接受手術，丈夫在未經她同意下，擅自將她的腎臟賣給一名38歲患者，而賣腎賺來的金錢全由丈夫和小姑私吞。

蘭吉塔又控訴，丈夫8個月前到安德拉邦工作，8月27日回家時，身邊已帶著新歡，更在小姑的見證下和該名女子結婚，拋棄妻子。目前警方已著手調查案件，並將丈夫拘捕。

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責任編輯：羅嘉欣