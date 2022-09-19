【一路瞳行】吳千語內外保養減齡演學生妹　盼疫情盡快完結：想再去夏威夷

常說「人生如戲」，吳千語自入行以來不斷參演大大小小的電影，為觀眾呈現不同角色的人生，而她的是高潮迭起還是平淡如水？

她在上映當中的新片《一路瞳行》中演繹健全女兒，與惠英紅、吳岱融所演的失明夫妻為一家人，帶出導演朱鳳嫻真人真事改編而成的故事。千語接受TOPick專訪，細說鏡頭前後的自己。

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寫日記為演好角色

電影開畫日連優先場收超過百萬票房，感動了不少觀眾，身為演員之一的千語也道出電影特別之處，她稱：「電影是來自導演的真實故事，導演就是當事人，她於失明人士家庭中成長，而我就是飾演她，所以她會對我的角色有很多看法，我在現場時有甚麼不明白也可即時發問。」

她同時都花了不少時間去為角色準備，務求演繹到位，她透露自己為代入角色而撰寫日記，「需要以角色的世界去幻想她一整天所發生的事，也寫了好一段時間去寫日記。」

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再演學生時代

千語過往都曾在電影中也以學生造型登場，是次在電影《一路瞳行》中就同樣扮演學生，故事則落於一個雙親失明的家庭當中。

千語分享自己被選中的經過：「因為角色是一位17、18歲女生，其實與我的真實年齡（28歲）有一些差距，但是起初老闆黃百鳴先生有叫我去試穿一套校服，看過後就覺得我依然可以飾演學生。」

擁有清秀樣貌的她曾在社交平台上分享自己素顏的樣子，皮膚相當光滑兼獲網民稱讚「素顏都咁正，玩曬啦」。她固然擁有飾演年青學生的外在條件，不過對她而言外在、內在需同時兼顧得宜，「我覺得運動、作息、心態也很重要，不斷樂於嘗試新事物，自然會更加年輕，也盡量鞭策自己在工作時需要保持一個最好的狀態。我也會在閒時健身、玩水上運動。」

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千語：紅姐是多功能運作

在預告中也可看到千語所飾演的芷欣認識到自己家庭的非一般，一度希望可以擺脫原生家庭。千語自不然與飾演其媽媽的惠英紅（小紅姐）有很多對手戲，她對前輩小紅姐是有讚無彈：「紅姐顧著自己的角色的同時，也照顧到其他人的需要，是多功能運作！我也覺得她很厲害，因為以前的演員是要自己負責很多事情，不像我們現時有各個部門協助。我從她的身上也獲益良多，她既有實力，又累積了很多經驗，再加上付出了很多努力呢！」

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已經適應疫情生活

各行各業都受到持續的新冠肺炎疫情所影響，演員或許曾經歷「幾個月無戲拍」、電影上映日延期等等。千語自己就淡然地表示自己已經適應、習慣在疫情下的生活，「以乘坐飛機是直接前往不同地方工作，現時乘飛機後就是面對隔離的日子。」

在疫情期間，身邊的親朋好友也視旅行為短期的目標，千語同樣難掩自己的「旅遊癮」，「希望這次疫情盡快過去，大家可以如常去旅行，我很想再去多一次夏威夷，很想去一個人比較少的地方。」

除了希望大家早日如常地生活，千語的另一個願望或者會是不再被定型只演青春角色？她則不太擔心這個情況，同時希望自己有更多新嘗試，也喜見漸漸可演比較成熟的角色。就讓我們期待一下更多不同面向的她吧！

▲ （黃建輝攝）

化妝：vinci @ vinciwinki.com

髮型 ： Him Ng @ The Attic

服裝：Mother from Lane Crawford

場地：whereami.hk

記者：陳淑霖