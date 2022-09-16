梁振英：要人才就要改革　不能一天到晚寫「生意興隆」

▲ 如何吸引人才來港是近日熱門話題。（馮漢柱攝）

「人才流失」、「吸引人才」、「培養人才」是近日熱門話題。由於本港多個行業出現人才荒，據聞特首李家超已成立專責小組，度蹺搶人才，以便在10月《施政報告》中，拋出前瞻性的創新建議。

前特首、全國政協副主席今日亦在社交平台談人才。他說，要人才就要改革，要解決問題，就要提具體辦法

不能一天到晚寫揮春：「生意興隆」，「一本萬利」大家都想，貼滿一牆，有用嗎？關鍵是做。

他說，政策已經容許，但外地的醫生、護士、長者院舍護理員仍然不來香港，「我們仍然停在寫揮春的階段，仍然在喃喃自語，有用嗎？」

梁振英指出，要抓關鍵。他認為，主要關鍵障礙是房租太貴，建議在大欖郊野公園邊陲地帶除了興建居屋外，還要興建非牟利的老人院和員工宿舍，讓護理員免費入住。他又重提，曾建議在瑪麗醫院旁邊的薄扶林山坡興建新醫院和醫生護士宿舍，讓外地來港的醫生護士免費入住。

不提供免費宿舍，用香港醫生、護士和老人院舍護理員的薪金水平，可以搶人嗎？

梁振英承認，上述建議有爭議，但他認為，「由治及興」不是必然的，有些不應也不能迴避爭議。直言

促成由亂及治的港區國安法立法和完善選舉制度，沒有爭議嗎？香港要「興」就要改革，不靠善頌善禱。

他強調，沒有改革，因循下去，即使不苟且，香港會被陰乾。

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