【貪心賓客】友人叫阿媽細妹代出席婚宴　一上菜全打包激嬲新娘︰僅付$500人情

▲ 一名女友人叫阿媽細妹代為出席婚宴，竟由頭打包尾到激嬲新娘。

賓客在婚宴上，打包吃剩的餸菜並不出奇，但台灣一對母女卻由第一道菜開始打包到尾，激嬲新娘在網上討論區發洩。新娘表示原本請了一名女友人出席，但女友人未能赴宴，卻堅持叫媽媽及細妹出席，兩人更合共僅付2,200台幣（約550港元），就在當晚又食又拎大豐收。

該名新娘在「匿名2公社」發帖文指出，原本邀請了一名女友人出席，不過女友人無暇出席，新娘跟她說沒關係，可以照送她禮餅，惟對方堅持要讓媽媽和妹妹參加，但新娘根本不認識，也未曾見過兩母女。

同枱賓客出聲制止

兩母女當晚如期赴宴，結果整晚大媽都忙於打包食物，從第一道菜開始打包到尾，甚至一上菜她馬上叫侍應直接打包，同枱賓客終看不過眼出聲制止，她才笑笑口停下來。而同枱還有伴娘，剛好上台抽捧花的時候，大媽更想順勢全打包，同枱賓客開聲指伴娘還未吃。

由於同枱賓客不想影響新娘的心情，直到事後才告訴她，「生氣說好幾道菜都沒吃到」，新娘更稱女友人的妹妹也不曾抬頭看她一眼。

目送她們離開時手上還大包小包的！到底是哪裏來的餓死鬼？

新娘補充，當年女友人結婚時，自己也沒有到場，封了2,000台幣（約500港元）人情。今次掉轉角色，女友人叫媽媽和妹妹赴宴，合共只付了2,200台幣（約550港元），更是又食又拎。

新娘與友人絕交 網民︰驚蝕底

事後新娘傳訊息跟女友人投訴她媽媽的行為，女友人只是打「哈哈」帶過，說媽媽就是這樣子，令新娘更感不滿，自此新娘幾乎不再聯絡她了。

網民對此感到驚訝，斥該名大媽當自己食自助餐不能蝕底，網民又分享曾見過的貪心賓客經驗，點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳