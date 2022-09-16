【前高官】徐英偉轉投傳媒界？　任TVB節目主持說香港及中國故事

▲ 徐英偉是問責制後任期最短的民政事務局局長。（資料圖片）

前民政事務局局長徐英偉今年年初，因「洪門宴」風波辭職，徐英偉最近「復出」，除了和民建聯黨友外訪，亦曾以節目主持身份在網媒現身，政界盛傳他或出戰年底舉行的港區人大代表選舉。而根據政府今日公布的資料，徐英偉現在兩間公司擔任節目主持人，他同時亦為一份本地報章撰寫專欄。

「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」今日公布5名政治委任官員離職後的工作。其中，徐英偉的申報資料顯示，他於2月23日離職後，本月7日起在一間網媒及TVB出任節目主持人，工作內容分別為向遊客推廣香港好去處，以及採訪勵志故事，並說好香港及中國故事。

委員會建議徐英偉，不應在有關文章內，或在參與有關錄影片、電視節目或與有關文章、錄影片或電視節目相關的活動時，提及任何與他擔任民政事務局局長相關而可能會令政府尷尬的內容。

另外，前律政司司長鄭若驊及前公務員事務局局長聶德權均選擇重執教鞭。鄭若驊於今年10月起在清華大學擔任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授；聶德權則於本月9日起擔任香港大學兼職教授。諮詢委員會意見列明，二人不應在其授課教材內，包含與他們作為官員期間任何相關而可能會令政府尷尬的內容。

前食物及衞生局局長政治助理鄭守崗則於今月19日出任香港賽馬會慈善事務高級經理；前運輸及房屋局局長政治助理符傳富則出任思謀集團有限公司的高級戰略總監。

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記者：陳葆琳