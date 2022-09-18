【林志穎車禍】6歲兒遭網民轟沒關心爸爸　顧紀筠：打著正義旗號網暴「謀殺」

▲ 林志穎車禍後，6歲兒子遭網民批評不關心爸爸。（IG圖片）

每次看到一個被網暴欺凌的事件，就很想發聲痛罵一頓這些以為自己站在道德高地、有權批判別人行為、用卑鄙惡毒的思維去傷害別人的人。

林志穎交通意外已過去一個多月，大家都關注他的康復情況，知道傷勢嚴重，需要走一段漫長的康復之路。但最令人難過的，網上竟然有些無聊滋事分子，將矛頭指向他六歲的兒子，誣衊小朋友只關心車禍後不能參加比賽而感到不開心，沒有關心爸爸的生死云云。

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雖然，林家及當時在場第一時間進行拯救的熱心人都證實，小朋友第一句說話是：「我爸爸還在裏面……」但網上的惡魔仍然向這個孩子侮辱、責罵，所以很多人都說，這樣的網絡風氣，真的沒救了！無論甚麼樣的新聞事件，總有人試圖挑起矛盾。

有人說，就是這些躲在鍵盤後的人，總是不想見到別人過得好，只要被他們找着一個污點，便打着正義的旗號，以網暴去「謀殺」他人。或許有些人會覺得，不過是一些誹謗和謠言，不去看不要理就好了。我以前也這樣想，所以我沒有設立Facebook帳戶，也不登入社交媒體，可是，我在日常生活的一些舉動，卻也可以直接令身邊人遭到謾罵。

言語雖無形，卻比刀鋒還要尖銳。隨着時代轉變，網絡的普及應用，是需要迎合未來，制定新的網絡法則，保護那些就在我們身邊善良的普通人不被惡意的網上欺凌、保護我們努力建立的美好。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「瞻情顧意」，原題為「網暴」。

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