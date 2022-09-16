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湯家驊撰文談英女王離世　自爆曾為港英時代首位華人律政司人選

政治 17:05 2022/09/16

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行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（經濟日報資料圖片）

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊，今日在社交網站撰文，談英女王伊利沙伯二世上周離世。他在文中更大爆，港英政府曾向他承諾，「極有可能」找他擔任英治時期首位華人律政司，但他當時婉拒邀請。

「有朋友說英女王是他成長年代回憶之一部分；不是最重要的一部分，但也卻是一個不可分割的部分。說得中肯，相信我們這一代人不會有太多人對這說法有爭議。」湯家驊坦言：「過去的已過去，但不能當作從未發生。」

他形容：「回歸前，特別是上世紀五六十年代，在她名下，我們總算一起走過了一段比較安穩、開放的成長過程。」

湯家驊更首度透露：「我（在1990年）當上御用大律師不久，當時港督便找人游說我出任大法官，及後又要求我出任律政專員，承諾三年後我『極有可能』成為香港第一位華人律政司。」

不過，他認為：「但始終在英國人統治下，中國人出不了頭……這些邀請，我想也不想便一一婉拒了；因為我不相信在英國人管治下我們有當家作主的一天。」

對於英女王離世，湯家驊表明：「政治還政治，人情歸人情，任何人離去，我們也會覺得傷感。她的離去卻平添多一份莫名的惆悵。」但他同時形容：「也許她的離去代表着我們百多年寄人籬下的回憶也終於畫上句號了。」

「也許她的離去容許我們更有決心向前看，明白往日的記憶只是歷史長流中的一段小章節；只是眾多集體回憶中的一部分。儘管也是難以忘記的一部分。」湯家驊如是說。

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撰文 : 傅流螢

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