【明星理財】郭千瑜靠慳家成功上車　Mina不網購不碌卡收入全「上繳」媽媽

▲ 郭千瑜（Mina）分享慳錢心得。

入行10年的郭千瑜（Mina）曾被封為TVB御用丫鬟，不過Mina早前於開電視播放的劇集《黑金風暴》內飾演林峯的妹妹韋子瑩，與林峯及熊黛林有不少對手戲，演出獲得觀眾讚賞。

戲外的郭千瑜是一個慳妹，Mina聽從媽媽的話努力儲錢終花了10年時間成功上車，她如今仍然會將主要的收入全給媽媽打理，僅靠媽媽給予的零用錢生活。

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入行10年

Mina於2012年入行，她回想說：「本來沒打算入行，媽媽看見電視有訓練班便幫我報名，我很Surprise但亦膽粗粗地去面試。」家人都很支持她，「很開心，媽媽是最支持我的人。中五時，媽媽跟我說了一句其實她也很想讀書，但既然我不想讀便不如出來工作。」

她續指：「到了現在入行10年，覺得當時沒有選錯，就算讓我讀到大學，可能我也不會做醫生、律師，可能也會做這行，我喜歡做的工作。」

於是Mina參加第26期TVB藝員訓練班，她感激導師鄭丹瑞的教導：「旦哥教得很好，當時我是一張白紙，全靠旦哥裁培訓練班的同學仔。訓練班出來後全部都是演背景人物，演背景人物其實是很辛苦，比演其他角色更難。我沒有很想成為女一的心態，覺得任何一個角色，需要做很多功課，看畢整份劇本，給很多角色的定位予自己。」

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把握機會

問到會否擔心演藝工作量不穩定？她坦白地稱：「TVB有很多工作，劇集都拍得很急，會有一定的產量。只要你勤力、努力，一定會有工作。」

Mina於入行前試過投身各行各業：「做過Sales、地產、保險，始終做演員的滿足感很大，當你做到之後獲導演稱讚，然後電視出街時獲媽媽的朋友、自己的朋友稱讚，都會覺得很開心原來我是做到的。是一件很正面、開心的事。」

始終她覺得演戲最開心：「學習了很多，拍一套劇就如在外面一年一樣，我們會更懂得去留意別人的，留意整個環境。」

可是Mina曾經不懂得把握機會：「旦哥跟我說在這行遇上機會便要立即出來把握，而不是去想，指我很多時都好像在做生意般，想清想楚才去做。他說這一行不是這樣的，一旦思考了，機會便會給了別人，所以我到現在也會很珍惜任何一個機會。電話聽遲了，角色便給了別人。公司那麼多人，不缺你一個。」

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成功上車

Mina花了十年時間儲錢並成功上車，她透露：「小時候媽媽便叫我儲錢，從來都收起所有卡，她會自行去看房子然後便叫我買那層房子，完全不是我的決定。從小到大，媽媽覺得是對的，我也覺得是對的。媽媽說她小時候賺到的錢全都給媽媽，所以只要我生活得到、有飯吃，減少外出其實也不會有很多使費。」

她將所有金錢都交給媽媽處理：「銀行簿仔在媽媽身上由她保管，她會給我零用錢，根據我每天外出需要用多少錢去決定給我多少錢。我覺得是好事來的，普遍人很易碌卡碌到沒這筆錢就碌這筆錢，就如我帶500元外出，我手上就只有500元，只可以忍。」

久而久之，她養成了慳家的習慣，「回家吃飯，真的能慳錢。普遍人會覺得使用信用卡很方便又能儲分，但我全部也不懂且完全沒有這些慨念，因為我從來也沒有卡用的。後來可能會被朋友取笑，連Payme也沒有。」

Mina解釋在此情況下如何應付日常付款問題，稱：「會預算自己需要用多少錢，然後帶多少錢外出。如果用多了，朋友都很好會借給我，之後還給他們，而網購亦全都是朋友幫忙。」

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多勞多得

Mina從小已有賺錢的概念：「小時候在家人的店舖內賣衣服，因為每賣出一件便獲得一元，我和家姐、弟弟都有本簿去紀錄，多勞多得。我們也會跟客人坦白說真相，客人都會很落力幫我們買衣服。」

長大後，將辛苦儲下的積蓄用作置業：「在香港一定要上車的，自從買下第一層樓才知道甚麼叫辛苦。置業後立即長大了十年，真的學會了很多。沒有後悔，第一層樓真的需要購買。」

Mina的媽媽熱愛做生意，而且興趣廣泛，「她喜歡嘗試不同事物，曾開過花店、指甲店、水晶店、地產店、水晶治療、塔羅牌、點心店、養生店、美容院等。

只要想去試是不難的，不應該原地踏步停下，有夢想想去做便要去試去做。」

場地：The Pink Garden

記者：梁樂欣

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