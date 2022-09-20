【校長專訪】幼稚園從遊戲啟發兒童認知　林瑞貞校長：培養學習動機很重要

▲ 仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心推行繪本教育之餘，亦將其不斷深化，延伸出不同的教學活動。

疫情下停課、網課不斷，苦了一眾雙職父母。平日身肩教育及服務責任的長全日制制幼稚園，在此時更顯重要，位於天水圍的仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心正是其一。校長林瑞貞直言：「疫情期間我們一直有開放予有需要的家長，和家長一起努力應對。」

幼兒教育是人類學習過程的首站，亦為教育工程的基石。林瑞貞校長指：「我們的課程設計乃建基於符合兒童學習的3個重要元素，即生活經驗、興趣和能力，以培育兒童在品德、身體、美感、認知和語言、情意和群性等方面的均衡發展，藉此幫助幼兒建立知識、技能和良好的態度。從遊戲中學習更能夠誘發兒童，培養自主求知和樂於探索的精神。」

要滿足以上條件需要各方面的配合，諸如各種類型的教學活動、日常體驗，但學校始終堅持當中最核心的幼兒教育理念：「開開心心地學習、快快樂樂地成長，這亦是我們辦學的宗旨，所有的課程設計都離不開這兩點。」

活動由學生主導

談及學校課程的最大特色，林校長強調：「我們實行遊戲中學習，誠然本地大部分幼稚園都以此為主，但我們更融入『以兒童為主導』的理念，即所有的活動都是由老師和幼兒一起共同策劃，以小朋友感興趣的方向發展，老師則按他們的程度、能力作引導。」

▲ 幼兒教育尤重探索，學校亦積極創設不同機會，豐富孩子的學習體驗。（受訪者提供圖片）

校長以停課前一個以大自然為主題的教學活動舉例：

我們校園內有一個露天花園，鳥語花香，有樹有花圃。那次同學們發現有雀鳥在樹上孵蛋，因為正值冬天，他們便討論如何幫助鳥媽媽可以既保暖又安全地孵蛋。

老師知道後，便開始引導學生一起研究如何將想法付諸實行。「例如他們會找適合的材料去搭建簡單的防風裝置，發現問題後再不斷改良、修正。其實這些過程就是STEM，通過思考、動手，去解決問題，當中涉及科學、大自然，以及合作溝通等，是非常好的學習體驗，而且生活化又有趣！」

▲ 校園設有不同的體適能設施，讓幼兒有足夠的鍛練。（受訪者提供圖片）

多元化繪本教育

學校採用活動和遊戲中學習的形式啓發兒童的認知，著重學習過程、引導兒童思考和提問，透過多元化的環境設置和活動，讓他們自行探索、從操作和體驗中學習，並從中培養兒童思考分析和表達能力。在這過程中，老師不再是主導者，而是退為旁觀者以及記錄者，透過持續性的觀察和適切引導，有系統地仔細記錄兒童的作品及活動，最後更整輯成一套兒童學習歷程檔案。

近年幼兒教育尤其強調培養小朋友的閱讀習慣，其中能刺激小朋友想像力的繪本教育更是當中不可或缺的一環。仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心推行繪本教育之餘，亦將其不斷深化，延伸出不同的教學活動。

例如有一個繪本故事是說養寵物，老師在講故事的過程中，會與小朋友一起討論各種問題，如怎樣才是一個負責任的小主人？怎樣尊重動物的生命？是不是任何動物都適合成為寵物？

通過不斷的假設，刺激孩子的想像和邏輯思考，也教導他們對於生命的價值。

▲ 校園設有不同的體適能設施，讓幼兒有足夠的鍛練。（受訪者提供圖片）

讓孩子動手做

每一次的教學，老師們都會積極延伸出各種相關的活動，如寵物主題會讓小朋友動手製作寵物屋。「同學們會先搜集資料，一起思考、討論怎樣的寵物屋能讓動物健康又舒適地生活，同時能夠放置在家或學校。他們會畫設計圖，然後用環保物料如紙皮、塑膠等去製作。」校長分享指：「有一組學生設計貓屋，在過程中他們發現貓有磨爪的需要，所以要為牠們準備可以抓的東西，或逗牠們玩的玩具。這些學習都是自然而然地發生，同學們既投入又積極。」

那一次關於寵物屋的活動，剛好遇上家長觀課日，當天的家長回饋更是讓林校長印象深刻又欣慰。「同學們對未知事物的探索、研究的熱情，令家長們很意外。

而且那次我們讓家長和孩子分組，一起活動，在製作貓玩具的過程中，不斷出現問題，需要一而再、再而三地修改、調整，後來甚至連家長都開始感到挫折或不耐煩，反而是孩子充滿幹勁又熱情。

我們了解小朋友，自然不意外，但這些畫面對於家長們來說則很驚喜，大家都能體會到學習動機的重要性。」

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疫下每周一Zoom保持溝通聯繫

疫情下幼稚園學生面對的衝擊更大，因為年紀幼小，不適合長時間的電子教學，停課就仿如令學習完全停頓。但學校沒有放棄「停課不停學」的目標，刻意安排每周一次的視像活動（Zoom），以聊天形式進行，讓老師、學生保持聯繫之餘，也讓學習變得立體。「像早前我們進行一個活動，主題是『幫助有特殊需要的人』，讓小朋友發掘居住社區中有哪些輔助特殊需要人士的無障礙設施，如升降台、斜路、觸摸地圖等。然後再一起討論這些設施是否足夠，從中讓小朋友更了解自己的社區，也更體會不同人的需要。」

老師拍片已經成為了本地教育界這兩年多來的新常態，仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心的老師亦不例外。校長笑言：「初時老師們也要適應，但兩年來的不斷練習，現在他們的影片真的是豐富多元，15分鐘的短片中，既有唱歌、跳舞環節，也融入教學的元素，更有老師們粉墨登場的話劇時段，甚至有互動設計。連大人看了也覺得有趣，學生看到就更加興奮雀躍。」

記者：王嵐