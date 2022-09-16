【英女王逝世】英女王遺體保存揭秘　傳皇室防腐曾失誤一位女王頭身爆炸

▲ 英女王遺體保存揭秘。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9日離世，靈柩在14日移送至西敏宮的西敏廳，將作4日5夜公開開放，供民眾瞻仰，期間她的遺體「如何保存」亦成為大眾討論焦點。有專家指出，英女王的靈柩設計加入鉛，可阻隔空氣及水分，延長遺體存放時間。

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英女王離世，連日來各地都有弔唁活動。英女王的靈柩由14日至19日開放供民眾瞻仰，預計瞻仰人數達數十萬。據Forces.net報道，英女王的棺材以英國橡木製成，棺材重量介乎550磅至700磅間。而據《每日星報》報道，專家表示尚未知英女王的遺體是否有進行防腐處理，但其靈柩內部是以鉛作襯裏，需8人才抬得動，這種設計可有效隔絕空氣及水分，延長女王遺體的腐化速度。

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對於皇室處理君主遺體的方式，過往多數都會進行防腐處理，方法是在遺體上注入防腐劑。但據傳在1603年，伊莉莎白一世（Elizabeth I）的遺體防腐處理就曾出現問題，遺體於室溫下在白廳（Whitehall Palace）放置了3個星期後，因人死後自然產生的氣體堆積，女王的身體及頭部發生爆炸。亦因如此，維多利亞女王（Queen Victoria）拒絕在死後進行防腐處理。而她離世後，工作人員只在靈柩上撒木炭，用以消除氣味及吸收水分。

英女王的國葬儀式將在周一（19日）舉行，遺體將不會火化。而女王的遺體將與丈夫菲臘親王、父親喬治六世、母親伊利沙伯王太后，以及妹妹瑪嘉烈公主，同樣存放在聖喬治禮拜堂。

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責任編輯：羅嘉欣