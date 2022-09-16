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【4區污水陽性】涉荃灣浪翠園及坑口蔚藍灣畔等多個屋苑　派逾25萬個快測包

社會 17:08 2022/09/16

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(資料圖片)

政府今日（16日）表示，荃灣區、離島區、黃大仙區及西貢區 污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
荃灣區 — 豪輝花園、海壩新村、關門口村、荃昌中心、河背村、咸田村、楊屋村、豪景花園、麗都花園、浪翠園第一至四期及享成街與享和街附近一帶住宅（按附件

離島區 — 東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍及龍井頭，以及滿東邨和裕泰苑

黃大仙區 — 黃大仙上邨及黃大仙下邨（二區）

西貢區 — 蔚藍灣畔、海悅豪園及新寶城

 

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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