【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪

▲ 童樂居早前發生虐童事件，至今共34名女職員被控對所看管兒童或少年人襲擊罪，當中3名被告轉介至區院處理。（資料圖片）

童樂居早前發生虐童事件，至今共34名女職員被控對所看管兒童或少年人襲擊罪，當中3名被告轉介至區院處理。案件再有21人今（16日）於九龍城裁判法院分8案再訊，控方於庭上表示就8案新增194條相同控罪，其中1名44歲被告被新增53項控罪，21名被告面對共222項控罪。裁判官將8宗案件押後10月6日，轉介區域法院處理，其間全部被告續准保釋。

控方於庭上指出，將就21名被告加控共194項對所看管兒童或少年人襲擊罪，另申請轉介至區域法院再訊。裁判官將所有案件一併押後至10月6日，轉介至區域法院處理，全部被告續准保釋。

21名被告原被控共28項對所看管兒童或少年人襲擊罪，控方加控194項控罪後，各人合共面對222項控罪，當中被告趙詠茜被新增53項控罪，現需面對共54項控罪。

首案被告依次為趙詠茜（44歲）、黃潔瑩（23歲）原共被控2罪。趙現新增52罪，黃新增10罪，兩人再同被加控1罪，案件現涉共65罪。

次案被告依次為卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李曉儀（25歲）、趙運紅（28歲），原共被控4罪，現新增58罪，她們依次被加控21、16、14、因為及3項控罪，當中有部分被告同被控4罪，案件現涉共62項控罪。

第3宗案件被告依次為楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲），原各被控1罪，現依次被加控11、19及6項控罪，伍、郭同被控1罪，案件現涉及共40項控罪。

第4宗案件被告依次為鄧美欣（25歲）、周靈芝（28歲），原被控共2罪，現合共加控19罪，案件現涉及共21項控罪。

第5宗案件依次為鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲），原被控共14罪，梁被加控1罪，案件現涉共15罪。

被告馮凱琍（25歲）、陳綺雯（49歲）及盧敏兒(53歲)則各屬1案。馮被加控11罪，現面對12罪；陳被加控4罪，現面對5罪；盧被加控1罪，現面對2罪。

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記者：梁錦麟