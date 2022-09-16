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【綠色運輸】電動低地台小巴最快今年11月投入服務　每架成本可高達200萬

社會 17:18 2022/09/16

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香港首架電動無障礙公共小型巴士交付儀式。(陳國峰攝)

本港低地台小巴欠配套，致難以推廣，有新能源汽車供應商推出電動低地台小巴，強調售後配套完善，可解本港低地台小巴困局。

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新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力宣布，集團研發及生產的電動低地台小巴，已完成運輸署公共小巴車型審批，今日（16日）交由小巴營運商衍利發展有限公司進行路試，如測試順利，最快11月「落地」投入服務。

科軒動力主席張韌指，電動低地台小巴生產成本約為150萬至200萬，目標毛利率三成。他又指，公司生產廠房在重慶，每年可生產過萬架小巴，「香港要幾多架，我地就可以做幾多架。」他又透露，現時正有5間小巴營運商了解詳情，有望加大銷售。

負責進行路試的小巴營運商衍利，過去經營「紅van」為主，公司總經理李栢基指，受油價上漲影響，公司營運成本大增，導致虧蝕，所以想開拓電動小巴業務，攞脫油價影響。他透露，現時已成功投得一條專線小巴線，將於該線試驗電動小巴，詳情有待公布。

現時衍利只負責協助測試，並未購入該電動小巴，李栢基坦言仍在考慮是否購入該型號小巴，「而家一般小巴賣70至80萬，電動小巴150萬有點貴，希望政府資助後，售價可貼近一般小巴售價。」

環境署副署長馮浩然指，政府會全力配合電動公共交通發，包括下年推行電動小巴試驗計劃。

據科軒動力介紹，該款電動低地台小巴有19座，長7米，每次充電需時30至60分鐘，充滿電可行230公里。

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記者：陳梓蔚

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