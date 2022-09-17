【食用安全】魚生刺身1周勿吃超過1次　營養師拆解原因教4招安全食用貼士

▲ 有營養師提醒，1周勿吃超過1次魚生刺身，傳授4招安全食用貼士。（iStock圖片）

不少人都喜愛食刺身、魚生，有台灣營養師指出，魚類含有優質的蛋白質，以及omega-3脂肪酸，有助改善血壓及降低三酸甘油脂，不過進食過量魚生，有可能，導致人體缺乏維他命B1，建議一周進食不超過一次。

台灣營養師蔡濰安於Facebook專頁解釋，指魚生含有「硫胺酶（thiaminase）」，會破壞維他命B1的結構，進食過多可能會導致人體維他命B1的缺乏。她續指，缺乏維他命B1容易造成腹瀉、水腫、疲倦、食慾不振等症狀。

不過她亦表示無須過分擔心，並列出幾個安心食用魚生的貼士，大家不妨參考：

1.觀察外觀

進食前，先觀察魚生的外觀是否保水，肉質柔軟、顏色是否變色或暗沉。

2.控制食用次數及分量

一周攝取不超過1次，每次最多約半個手掌的份量。

3.Wasabi不能殺菌

吃魚生搭配Wasabi是用於增加風味，魚生容易滋生細菌，建議刺身類的料理上桌後盡快食用。

4.四類人是不宜進食

免疫力較低、小孩、老人家、腸胃功能不佳者不適合吃魚生。

內容獲「濰濰營養師 認真生活」授權轉載。

影片推介：

本港食安中曾經提醒，未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲，強調把水產徹底煮熟，才是預防有害微生物和寄生蟲致病的唯一方法。

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責任編輯：羅嘉欣