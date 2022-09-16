【潮物速報】港人設計師創立日本潮牌UNDERXCORE　主打時尚內衣褲

▲ UNDERXCORE最近在香港落戶荃灣海之戀的生活選物店yOURS Life Concept Store。（相片由品牌提供）

雖然目前仍未可自由進出「鄉下」（日本），但網購早已無遠弗屆，其中一個值得留意的潮流品牌是UNDERXCORE。

UNDERXCORE擅用不同配色及印花營造獨樹一幟的設計風格，極吸引搶眼，其實它的設計師是香港人，在異地闖出名堂認真唔講得笑，最開心現在已不用望穿水等網購，這品牌目前已登陸香港。

雖然UNDERXCORE是在日本創立，但創辦人卻是來自香港的平面設計師Barry Kan。當初他創立品牌是希望將平面設計變為可以穿在身上的時尚，拉近與藝術的距離，並藉此帶出個人的生活態度。

品牌以宣揚個人主義為理念，冀每個人都可以隨心自由地選擇自己所愛，勇敢地追尋一個更適合自己的生活方式和態度。所以除了致力發展男女內衣褲市場，近年更把設計擴展到抱枕、床品、地毯和拖鞋等生活用品，希望大家也能在日常中同樣活出真我。

▲ 運動內衣套裝（$438）及 瑜珈褲（$368）。（相片由品牌提供）

回歸香港 荃灣設銷售點

熱愛日本文化的Barry融合港日兩地的潮流和文化，透過不同色彩及創意圖案刻畫出鮮明的風格，大膽前衛，成功在日本闖出一片天，並得以進駐各大商場及百貨公司，在日本各地共設立17個寄賣點及13間Pop Up Store，觸鬚及遠及英國，設有一個寄賣點。

這次他們終於回到香港，在熟悉的方宣揚自己的設計理念。作為回歸香港第一擊，UNDERXCORE選擇進駐荃灣海之戀的優質生活選物店yOURS Life Concept Store。是次品牌特地帶來多款夏日新品，包括沙灘褲、沙灘拖鞋、泳衣、夏季新款內衣褲、瑜伽服等產品，讓大家度過一個繽紛有活力的夏天。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

產品查詢：5744 7152（yOURS Life Concept Store）

記者：周美好