【安心出行】孫東預告短期內推新功能加強監察「黃碼」人士　「為下一步可能放寬入境限制提供技術保障」

▲ 創科及工業局局長孫東。（經濟日報資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東，今日在社交網站撰文預告，政府正研究強化「安心出行」功能，加強監察新入境「黃碼」人士到訪處所，以及是否有按時做核酸檢測。

他透露，資科辦正加緊研發有關功能，力求短期內推出，為下一步可能的放寬入境限制提供技術保障。

回應加入追蹤功能 孫東：需仔細研究

對於社會近日有聲音提出，在「安心出行」加入追蹤功能，孫東認為，需要仔細研究、慎重實行。

他指出，「安心出行」在設計時，已考慮要最大限度滿足市民對私隱的關注，當年首次推出時，除了強調其防疫功能外，也特意強調並無追蹤功能，目的就是讓很多市民安心使用。

他又形容：「在我看來，追求社會最大公約數，恰恰是『安心出行』的最奇妙之處。」

不過，孫東在文中亦表示：「我認爲通過强化『安心出行』功能加強監察新入境的黃碼人士所到訪的處所，以及對這些人士是否按時做核酸檢測進行有效規管，已可實現對黃碼人士的有效行蹤管理，且技術上可行又不影響一般市民使用，容易得到大眾接受。」

他又透露：「目前我資科辦的同事正加緊研發此功能，力求短期内推出，為下一步可能的放寬入境限制提供技術保障。」

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責任編輯：胡偉明