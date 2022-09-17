【功課壓力】小二生返學未夠1個月要默書測驗　 港媽壓力大：係咪間間學校都係咁

▲ 小二生返學未夠1個月要默書測驗，港媽感壓力大。

9月新學年，剛開學只返了七日學又放中秋假，相信不少家長及小朋友仍處於「warm up」狀態，有港媽在社交平台分享小朋友的家課日誌，功課多不在話下，更坦言「返學未夠一個月就開始要默書測驗啦！9月要開始打仗！」

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日前，有港媽在facebook的巴打絲打「13親子育兒」發帖，上載了一張2A班的家課日誌，並留言「係咪間間學校都係咁㗎？返學未夠一個月就開始要默書測驗啦！」，更hashtag「仲諗住10月先開始嚟點知9月要開始打扙」。

貼文發佈後，作為家長們的網友紛紛留言，還異口同聲指正常，9月已經係要默書，「全港有8成小學都係咁」、「開學第3日有7樣功課，明天已經要默書，一樣係2A班」、「小二，今日已經背默完中文，16號再默英文」、「一年三考嘅話，11月已經要考試，9月開始默書係好合理，每次默書測驗當溫習」、「教咗就要默要測㗎啦！唔係點知妳個仔曉5曉喎」、「我大女三年級，正式上課第一日已經要默書，完全無得抖」，有網友表示同樓主的小朋友情況一樣，是正常，更著樓主最好未開學，小朋友背定頭7課，那就不用怕。

另外，有不少網友也藉發帖分享小朋友的家課日誌，傳統學校同國際學校的功課明顯有強烈差異，傳統學校最少5樣功課，而國際學校則0至3樣功課，有讀國際學校的家長直言，功課少大人小朋友都開心，當初沒有揀錯學校，「佢哋咁細，玩住咁學、佢哋學得好快。仲開心過以前小學時死背。我仔k1學緊三字經，同佢哋讀過幾次，就自己背得返。」

有網友更提醒各位家長選擇學校前，要打聽有關功課、默書、測驗及考試的消息，傳統學校通常都是這樣，而樓主的家課日誌中，在其他的欄目中，老師要學生遞交「微笑相片」，有網友更鬼馬留言，「要默書又點交微笑相片呢老師」、「微笑相片果度，要同老師講交唔出，仲慘過大人返工，仲邊笑得出。」

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責任編輯︰王明芳