【啟示錄】G.E.M.鄧紫棋回歸樂壇重尋初心　改用本名Gloria回望高山低谷

▲ G.E.M.在9月中推出新碟《啟示錄》。

16歲就出道的G.E.M.（鄧紫棋），憑著實力唱功備受認同，近年主力發展華語音樂市場，並在9月中推出新碟《啟示錄》，G.E.M.這次透過視像訪問，詳談事業上的心路歷程，以及在新碟用回本名Gloria的原因。

今年加盟華納唱片的G.E.Ｍ.，在新碟《啟示錄》兼任創意總監、編劇及監製，透過14首原創作品，當中分為上下半部，分別以「七封致天堂的信」和「七封天堂的回信」為主題，帶來一次自身的成長回望歷程。

▲ 《啟示錄》由G.E.M.包辦14首歌曲。

G.E.M.自言在製作上遇到重重困難，她分享：「我覺得今次像是一次真實人生的記錄，上半部7首歌是把我在人生上的疑問、挫折等，一一向上天傾訴，然後下半部7首便是上帝給予的答案，是一次自己跟天堂的對話，詞曲方面都是很自然地成形，每一首歌對我來說都很珍貴。」

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盼改變速食文化

在現今歌手普遍出單曲的年代，G.E.M.卻花費心機一口氣創作14首歌曲，無論對她或樂迷來說也是一次考驗。「這世代大家都習慣了社交平台文化，只會看自己想看的，若不合心意便會跳過。」

她解說：「我由19歲起已有寫日記的習慣，以前是可以很專心的寫一小時，漸漸地現在也會邊寫邊會看手機，現代人的注意是短了，一切都是碎片花，當人們習慣了吃快餐，突然要做一個十道菜、要吃三小時的大餐，的確十分冒險。可是如果人人都只吃速食，創作人也依著這種習慣去出發，便會令大家的耐性更短，能吸收的營養亦更少，日後想再去講一些有價值有信息的內容，便沒有載體去做，所以如果自己做得到，都想嘗試一下改變這種習慣。」

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不過，G.E.M.笑言都擔心樂迷沒有耐性，故會把14歌曲都拍成故事性的MV，感覺像追劇一樣，然後再重新聽回歌曲，或會有不一樣的感受。

回望成長起跌

為了參予MV的拍攝，G.E.M.早前在微博把自己名字修改為MV角色的「Gloria歌莉雅」，外間都以為她自此會以新名來推出作品。她解釋：「其實我本來英文名就是Gloria，只是出道時用上G.E.M.，是因為是把舞台上和現實中的我分開，可以保留私人空間，現在用Gloria，是希望歌迷可以也留意真實的我，大家亦可以照舊叫我G.E.M.的。」

▲ MV 邀來好友歐陽娜娜演出。

G.E.M.雖然剛剛才度過30歲，但早出道的她，已有10多年演藝經歷，自也體會過高低起伏。專輯中的《Find You》就是自省心聲。

「這首歌是以上帝視角出發，當中『You』就即是我。每個人無論在高山低谷都可能會迷失，在巔峰時或會忽略了身邊的家人、朋友，而低潮時也對自己質疑，欠缺信心，自己也有這些經歷，但上帝其實一直在身邊，只是沒有發現。」而大碟最後以一曲《天空沒有極限》作為總結，寓意收到天堂的啟示，有如G.E.M.一次與神同行的自勉。

回看自身由入行至今的變化，G.E.M.自言愈變簡單純粹。「以前甚麼都想試，任何曲風都想唱，因為想突破自己，但當嘗試過後，現在就是反璞歸真，只會專注當下想講的事情。」

記者：區家歷

