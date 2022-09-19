【好人好事】義教SEN孩子打羽毛球助身心發展　退休特殊教育導師望社會共融接納

▲ 程金鳳說很多人把退休比喻為夕陽，她便要發揮夕陽之光，運用從前教學經驗及人脈幫助有需要的人。

「早前5歲發展遲緩男童的命案，證明有特殊教育需要兒童的家長面對很大壓力，這些悲劇經常發生，我十分痛心。」退休特殊教育導師程金鳳無奈說。

從事教育工作30多年的她，早已明白社會對SEN小朋友的支援不足，故必須伸出援手，於是9年前創立動樂會，與一群義務教練教導這些小朋友打羽毛球，讓他們身心能得到改善，更希望達致社會共融，讓他們在不同生活範疇上都享有平等和尊重。

▲ 程金鳳希望疫情快完結，可再舉辦羽毛球活動。(黃建輝攝)

笑容燦爛，說話溫柔的程金鳳，原來為人師表並非她的志願，純粹是當年做幼稚園老師很容易，於是中學畢業後便做老師。後來漸對教育工作感興趣，卻自覺學歷不足，於是便報讀幼兒護理課程，隨後轉職到幼兒中心工作。但有感挑戰性不大，便決定轉做特殊教育，更開始不停進修。程金鳳說：「我當時會把每個月人工的十分一做進修費用，因為人要不停吸收新知識才會進步。」

▲ 程金鳳很喜歡打羽毛球，現時一星期打兩至三次。(被訪者提供)

後來她在一間特殊教育機構工作，更被派到前綫，對於從前主要做行政的她感到無從入手，於是便請教一位舊同事。「她有3個仔女，其中兩位有輕度及中度智障，當時我問她作為一位導師，如何才能真正幫助到有特殊教育需要的學生？她說：『要先解決家長心中的一塊大石。』她的話讓我明白家長壓力大，故做特殊教育應先處理家長的情緒，但這階段需要一段時間，我當時便像揼石仔般慢慢建立跟家長的關係及獲得信任，逐步敞開他們的心扉。」

投其所好拉近距離

她說當時一開始便遇到棘手問題，一位有嚴重自閉症的兩歲小童，父母離異，由爺爺嫲嫲照顧。「兩老說完全不能跟孫兒溝通，感到十分疲累。由於小朋友情況比較嚴重，於是我建議要針對訓練自理能力，因長遠要讓小孩獨立。」

當時爺爺嫲嫲有點質疑程金鳳能否跟孫仔溝通，她便在二人面前示範。「我讓小孩看書本，過程中我會問吓他在看甚麼，雖然他不識答卻會望吓我及有少少反應，後來我用Role-playing的方法，扮他看書，更學他的動作，他覺得好有趣，慢慢願意跟我溝通。兩老見到孫兒有反應，覺得十分神奇。」

▲ 程金鳳說義務羽毛球教練教導SEN學童，是需要細心及耐性。(被訪者提供)

程金鳳直言見到小朋友有進步最感滿足，更分享一個「鴨仔」女孩故事。「有一位5歲自閉症女孩經常坐不定，我知道她喜歡鴨仔，於是便投其所好，在網上搜集不同的鴨仔並製成圖片，每次訓練時都把一大堆圖片放在枱上，她見到圖片便安靜下來，每次我會送她一張鴨仔相，下次回來可換另一張圖片，從此訓練都變得相當順利，她更送給我一個鴨仔公仔。後來她情況慢慢改善，可以在主流學校升學。」

3位教練成立動樂會

工作多年後，程金鳳在52歲重返校園，在教育大學修讀特殊教育學位，修畢課程後不久她卻選擇在57歲退休。「我讀書並非想升職加薪，只想取得學位證書。至於提早退休，我覺得人不是只為工作，應該要做一些有意義的事。」

故此，她從職場退下來時已心存目標，便是把教學經驗延伸下去，她深明對於有特殊教育需要的孩子，愈早介入治療就愈好，於是身兼羽毛球教練的她便有一個計劃。「我覺得羽毛球運動有助小朋友身心發展，我便與另外兩位羽毛球教練於2013年成立動樂會。」

球會的宗旨是以羽毛球運動發揮共融的精神，讓自閉症、過度活躍、智障及精神康復者等可透過愉快的學習，培養堅毅的意志，建立自信的人生。

▲ 她會親自教授小朋友，更會細心解釋每個動作。(被訪者提供)

把動作「拆件」教導

球會開辦至今，參加者共有864人次，不少是SEN孩子，程金鳳說在教導上要有一定技巧。「課程必須要循序漸進，要把動作『拆件』教導，如一個接發球的動作，由望著羽毛球、揮球拍、對準接球等動作都要逐步教，動作要正確但不重視美態，只要打到個球已算成功。」

同時亦要不斷作鼓勵，增加學員的信心。「雖然他們未必接到球，但期間要不斷讚揚，例如：你望到個波、你識握球拍、你郁到隻拍等等，讓他們有成功感。」

學習羽毛球後，會員也獲益不少。「身體機能得到改善，四肢更靈活，最明顯是可改善專注力。而且小朋友運動過後，晚上睡眠質素會更佳。」

9年的義務羽毛球教練生涯中，程金鳳最開心是小朋友獲得滿足感。「某年，我在公共屋邨認識一位自閉症孩子的媽媽，我叫她帶15歲的兒子來參加活動，當時媽媽立即拒絕：『我個仔不懂打波，我怕佢會打人。』我便說現場有很多義工故不用擔心，後來她也讓孩子參與。」

兒子剛到場時很沉默，不過很留意教練拋羽毛球，後來教練讓他握著球拍。「雖然他多次都接不到發球，但表現興奮，最後他能連接兩個發球，開心得手舞足蹈，在場的母親也很感動，說想不到兒子可做得到。」

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球會活動具有意義，故吸引不少人主動支持。「3年前有個公務員團體主動接觸我們，想做活動的義務教練，但當時疫情剛爆發，動樂會暫停活動，計劃亦被迫擱置。」

在疫情期間，球會間中舉辦Zoom網上教學，但程金鳳說效果並不太理想。「其實我們想再舉辦活動，但始終球會規模較小資源不足，加上租場愈來愈難，故未來希望可與一些NGO合作舉辦活動。」

程金鳳多年來的無私奉獻，目的是想社會接納有特殊教育需要的小朋友，不再出現歧視。

記者：招美寶