【援交騙案】涉援交勒索未成年少女拘2人　5名受害人損失40萬元

▲ (警方fb直播)

警方今日（16日）表示，拘捕2人涉及4宗援交勒索未成年少女，總騙款金額達40萬元。

警方屯門警區刑事(調查)總督察陳家成表示，在8月接獲一名17歲少女報案，指她於網上交友平台認識一名男子，男子以15萬元為報酬，誘使女子拍下性感照片及提供援交性服務，但其後受害人未有收到協議金錢，更被騙取1萬元，男子再以其性感照片進行勒索。

經深入調查後，成功鎖定兩名疑犯，相信疑犯涉及2021年11月至今年8月期間之同類型案件，包括一宗投資騙案，受害人包括4女1男，年齡介乎14至41歲，共損失40多萬元。昨天在屯門拘捕2名疑犯，分別是32歲本地男子，相信是事件中主腦，以及一名63歲本地女子，涉嫌提供銀行戶口收取犯罪得益。

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記者：余思嵐

