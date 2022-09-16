【明日戰記】古天樂否認參與TVB新節目　古仔解釋稱：真的沒這個時間

古天樂今日（9月16日）現身西九文化區的藝術展亭出席高級品牌活動，對於主演兼投資的特技電影《明日戰記》上畫至今票房已破5700萬元，暫成香港十大最賣座華語電影第7位。

古仔接受在場傳媒訪問分享感受：「當然開心啦，希望甚可創造新的華語片紀錄，也很感謝很多朋友、觀眾的支持，有的也看了很多次。」

近期為《明日戰記》四出到戲院謝票的古天樂感動稱：「得知有人看了15次，機構、食肆也包場，我真的很感動。」並續說：「覺得最重要是行出第一步，希望以後可以做到更多，得到他們的支持，對於我而言是最大的鼓勵。」

至於電影獲得好成績會如何慶祝，古仔表示：「真的要忙完，電影也有一段時間要上映。」

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▲ （馮雪怡 攝）

否認拍TVB綜藝節目

影片獲觀眾大力支持，究竟開續集的機會是否也提高了 ？古仔透露說：「下星期會有一個小型發布會，會有消息公布。」至於辦慶功宴之類，他表示：「現時疫情也嚴重，慶祝也會擔心出席的人，需看疫情的發展。（會否參加金馬獎？）疫情也很嚴重，盡量就留在香港。」

再被追問《明日戰記》會否拍卡通版、拍續集，古生繼續保持神秘耍太極稱：「下個禮拜會公布」、「續集嗰啲無講過」來回應，又指需要「逐步嚟」。

另外，早前有傳古仔會參與TVB綜藝節目出任導師一職，他斬釘截鐵指這絕對不是事實，稱：「志偉也有自己的新節目，但就算找我，我也應該未必有時間去做。做導師也要花數個月時間，真的沒有這個時間。」

記者：馮雪怡

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