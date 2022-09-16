【塌樹】何文田大樹倒塌壓毀4車　議員批當局樹木管理差需擴大種樹土壤面積

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何文田有大樹倒塌，壓毀四輛車，造成多人受傷。有環保組織到場視察後表示，日常的道路工程有機會損壞樹根，促請當局加強用儀器檢測樹木的根部健康。詳情即看【下一頁】

立法會議員楊永杰今日（16日）表示，本港過去發生多宗塌樹壓死人慘劇，批評康文署及樹木辦人員樹木管理做得差，需要改變種植方法，擴大種樹的土壤面積，給予空間讓樹根橫向伸展，保育香港樹木。

他指，幸好今次校巴內的學生已落車，未致釀成嚴重交通事故，建議相關部門盡快檢查涉事地點附近的樹木，長遠而言應增加人手定期巡查全港樹木，監察樹木健康狀況，及早發現樹木發育不良、空心或被白蟻蛀蝕的情況，並且多修剪樹木。

他又稱，大部分香港樹木樹根生長空間不足，形容是「花盆上種樹」，政府需改變種植方法，擴大種樹的土壤面積，給予空間讓樹根橫向伸展。他又建議相關部門盡快檢查涉事地點附近的樹木，長遠應增加人手定期巡查全港樹木，監察樹木健康狀況。

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責任編輯：余思嵐