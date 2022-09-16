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【睡眠問題】褪黑激素是睡眠必要荷爾蒙 研究日曬10分鐘太陽可促進褪黑激素

健康 18:03 2022/09/16

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睡得好才會分泌旺盛的褪黑激素。

現今科學已證實人體有逾百種賀爾蒙，預計仍有千種有待發現。在百多種賀爾蒙中，對中年健康和活力最為重要的，有三種：褪黑激素、生長賀爾蒙和胰島素。

本篇先探索褪黑激素（Melatonin），不少人對它的認知只是與睡眠有關，這隻由大腦內松果體生成的賀爾蒙，確是人類睡覺時必要的睡眠賀爾蒙，但其實，褪黑激素還是維持免疫力、抗氧化、防止老化、預防心臟病、失智、骨質疏鬆和糖尿病、抗憂鬱等的關鍵賀爾蒙，故對中年朋友尤其重要。褪黑激素會在人接近入睡時開始分泌，並在半夜達到高峰，讓人入眠。若在該睡的時候不睡覺，就會打擾褪黑激素的分泌，人體缺少褪黑激素，會產生憂鬱情緒和無力感。

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睡得好才會分泌旺盛的褪黑激素，那麼如何可達到這境界呢？市面上有售賣褪黑激素的補充劑，但不建議依賴它們，還是用天然方法最安全和有效。美國National Health and Nutrition Examination Survey發現，現時成人服用褪黑激素補充劑的數量，已比10年前超過兩倍，證明都市人的睡眠問題愈發嚴重。除非遠行有時差問題（服用褪黑激素補充劑可快捷地解決睡眠顛倒問題），否則用天然方法活化褪黑激素的分泌，還是比較安全和長遠。

太陽是最強的褪黑激素分泌促進劑。人體的生理時鐘很有趣，當我們曬完太陽14至16小時後，大腦的松果體就會開始分泌褪黑激素。即是說，若晚上11時睡覺的人，最好是早上7至9時去曬太陽。只要做好防曬，早上在陽光下走路30分鐘，晚上已可改善睡眠障礙。

台灣有個案顯示，即使只曬太陽10分鐘，若能持續5日，已可在體內增加2%褪黑激素。但若睡前還狂碌手機，就會前功盡廢，因藍光會影響褪黑激素分泌。台大醫院有研究發現，視網膜內的內生感光視神經細胞，若被藍光刺激8分鐘，不僅傷眼，還會令身體持續興奮逾一小時，自亂了體內的生理時鐘。

臨瞓前放下手機，立地即成睡寶寶。

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撰文 : 利嘉敏

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