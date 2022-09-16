【防疫措施】18歲男疫苗通行證紅碼搭車及進入餐飲處所　被判罰8千元

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一名18歲男子因違反防疫規例，今日（16日）於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元，為這是自8月9日「疫苗通行證」加入適用於所有確診新冠病毒的「紅碼」功能以來，首宗因違反相關規定而被法庭定罪的案件。



該名男子8月30日接獲通知，其病毒檢測結果呈陽性。在其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，他於9月3日離開住所，並乘搭公共運輸工具及嘗試進入「疫苗通行證」下的餐飲處所。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出在確診新型冠狀病毒病期間擅自離開指定隔離地點，使公眾蒙受感染的危險屬刑事罪行。政府對違反相關規例的人絕不容忍，並再次提醒公眾應遵守相關規例。

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責任編輯：余思嵐