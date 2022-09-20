宣明會助養兒童計劃　助養遠方同月生日「童伴」築橋樑　促進孩子培養良好價值觀

▲ 一手清潔食水，一手骯髒食水，香港世界宣明會希望香港的小孩體會清潔食水對於貧困地區的小孩來說是得來不易。

對於生活在香港的孩子來說，可以每日上學、毋須捱餓和飲用清潔食水，或許並非難事。不過，在地球的另一邊，仍有不少生活貧窮的兒童，因為經濟條件所限，連每日上學都是奢侈的夢想。香港世界宣明會一直鼓勵香港家長協助子女培養良好的價值觀，在課堂以外協助塑造孩子的品格，建立他們的世界公民意識。宣明會在8月舉辦了名為助養童伴親子體驗日–「遊戲中認識貧窮」的活動，透過各種遊戲使香港的孩子親身體驗貧窮地區孩子上學的困難，令家長們認識到宣明會助養兒童計劃的親子助養計劃 - 「助養童伴」，教導孩子從小學懂珍惜，主動與他人分享。



小小體驗，深刻回憶

▲ 小朋友透過參與“拾野果”的模擬活動，不同顏色的小球內藏白色或橙色的乒乓球，分別代表完好或變壞的野果。活動讓小朋友體驗遠方貧困兒童的生活的處境。

▲ 家長指導子女用紙皮及幼繩編織「紙皮鞋」，模擬貧困孩子的童工生活。

貧困兒童因為家庭缺乏食物和飲用水，往往每日需要攀山涉水，協助家人獲取食物和潔淨食水，導致沒法每日定時上學，甚至需要輟學。久而久之失去憑教育提升社會地位的機會。宣明會在體驗日特別設計了3項活動，包括打水、摘野果及製作紙皮鞋，模擬貧困兒童每日的生活，使本港的孩子切身體會遠方貧困兒童年紀輕輕就需要為溫飽而奔波，因生活拮据而被迫摒棄學習機會，安穩的生活並非觸手可及，啟發他們領悟並珍惜上學的機會，引導他們學習主動向有需要的群體伸出援手。

▲ 大會邀請了禮賢會學校（幼稚園）校長關淑玲，與出席體驗日的家長以及一群參與宣明會助養兒童計劃的助養者講解如何培養子女的品格。圖為當日家長帶同子女出席活動的情況。

除了遊戲，體驗日亦設有小手工工作坊，給小朋友發揮創意，一班參加活動的助養童伴親手製作手工送給助養兒童，越洋聊表心意。大會當日也邀請了禮賢會學校（幼稚園）的關淑玲校長，擔任品德教育講座的主講嘉賓，與家長分享孩子品德培養的要訣及技巧，認識正向管教和培育孩子品格的技巧，豐富家長的親子教育經驗。活動後，不少家長都表示活動富教育意義及啟發性，讓孩子明白生活的一切來之不易，並非理所當然，要懂得感恩生活的點滴；更有家長分享，孩子在活動完結後，便立即說要珍惜食物和食水。



助養兒童計劃 同月配對 連繫更深



「助養童伴」計劃是香港世界宣明會特別為香港家長設計的助養兒童計劃，為孩子配對一名同月出生的助養兒童，提升孩子的參與程度，以及加強兩地孩子交往的親切感。



透過宣明會助養兒童計劃，登記成為「助養童伴」後，助養童伴及其家長會定期收到助養兒童的照片、資料及進度報告。他們也可透過書信交流雙方生活經歷，往後更有機會親身探訪，昇華彼此情誼，讓香港的助養童伴和遠方的助養兒童可以結伴成長。過程中，助養童伴不但可獲得友誼，家長亦可透過助養兒童計劃在助養的歷程中逐漸培養孩子的同理心、良好品德和正面的價值觀。

▲ 宣明會在今年書展的助養童伴攤位，向小孩分享助人的故事，並透過故事讓孩子懂得珍惜資源。同時，攤位也透過找不同的遊戲，讓孩子和家長認識和了解助養者如何透過宣明會助養兒童計劃讓助養兒童能有良好的生活環境，健康成長。

助養童伴在今年4月至5月期間舉辦了網上故事分享會，與參與宣明會助養兒童計劃的助養者分享《雅哈的神奇衣車》故事。這是改編自一位孟加拉的助養兒童的故事，透過故事讓家長可以陪伴子女一齊擴闊眼界，認識他們的助養兒童的生活環境，並鼓勵助養童伴能學習如何發揮自己的力量去幫助別人，並且懂得知足與分享。

▲ 小孩排隊玩攤位遊戲。

另外，宣明會在今年書展的攤位也透過找不同的遊戲，讓公眾認識和了解助養者如何透過助養兒童計劃幫助有需要的助養兒童及其家庭和社區，讓助養兒童能有一個健康的環境成長。在書展中除了與小朋友分享《雅哈的神奇衣車》故事外，也在攤位內與小朋友分享《小水點看見了》的故事，讓孩子認識貧困兒童生活面對沒有足夠食水的挑戰，也從中鼓勵他們學會珍惜。透過遊戲、扭蛋以及故事分享讓一家大小在書展也能享受輕鬆的親子時光。



家長亦可以與小朋友一齊瀏覽宣明會助養童伴網頁，認識貧窮及其他親子教育的知識：https://bit.ly/3BbdMaT



「助養童伴」將會舉辦不同的親子活動及分享各類教育資源，請即登記索取教育資源：https://forms.office.com/r/9n3NXxz4bJ



（資料由香港世界宣明會提供）