【七年之癢】夫婦離行離迾以「喂」呼嗌對方 很多戀情踏入第3年就出事

▲ 第三年是感情第一個關口。

一段關係七年後才有危機，已算不錯，直情俾多咗。其實，一段認真的關係，第一個關口是第三年，很多戀情一踏入第三年就出事，這可從賀爾蒙說起。

愛情賀爾蒙有三種：一、多巴胺（Dopamine）：在情侶熱戀期分泌特多，令人比平常激情、興奮、浪漫。二、血清素（Serotonin）：讓人在愛情中產生愉快、幸福感。三、催產素（Oxytocin），能安穩情緒和產生親密感，情侶釋出催產素，會產生很強的親密和默契感。熱戀期，人會產生無比快樂感，對方一切盡是美好，世界更美妙，皆因此時多巴胺、血清素和催產素高企，尤其是多巴胺，令人眼中只有對方，模模糊糊看不到缺點，我姑且稱這種多巴胺效應為「鬼揞眼」狀態，曾熱戀者都試過。

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但三年之後，新鮮感、激情、興奮、患得患失的心情減退，於是多巴胺回落到正常狀態，以前的「鬼揞眼」逐漸清醒——公主消失了，僅餘一身公主病；王子已遠去，留下隻多多聲氣的青蛙。美國芝加哥大學有個長期實驗，同樣的人同樣的特質，熱戀期多巴胺高企時，伴侶形容他／她為「有自信、有趣、無微不至」等；但當多巴胺回復正常水平時，相同伴侶的心心眼變成反白眼，原先眼中的「自信」驟變「自大」，「有趣」慘成「幼稚」，「無微不至」則反轉豬肚變「佔有慾強」。

第三年是感情第一個關口，幸好我們還有血清素和催產素，它們與快上快落的多巴胺不同，比較穩定和持續，而能強化bonding和親密感的催產素，可由情侶肌膚接觸而產生。因此，情侶之間平常要多拖手、親吻、輕撫、擁抱、挨近等，不是等有愛意才做，而是藉這些親密行為令兩人分泌更多催產素，產生深厚愛意。

走在街上，看見一些夫婦離行離迾，眼神全無接觸，成副忟薑樣互照，全程以「喂！」粗聲呼嗌對方，這種關係，明顯多巴胺全無，連血清素和催產素也是負數，比雞肋更無味。

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