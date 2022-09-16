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【塌樹意外】市民感擔心稱會避行種有樹木行人路　冀當局多巡查

社會 18:53 2022/09/16

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何文田巴富街今早發生塌樹意外。（網上圖片）

何文田巴富街今早（16日）發生一宗塌樹意外，壓毀4車，包括一輛校巴，當時車上沒有學生。意外後，有市民稱感擔心，會選擇沿着沒有樹木的路旁步行；亦有每日行經該處的學生表示不害怕，但認為相關部門要多加巡查，確保樹木健康。

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市民Winnie說，對塌樹事件感到十分擔心。她稱多年前見到赤柱塌樹事件後已感到害怕，自己會選擇沒有樹木的路旁步行。她又認為，相關部門要負全責，希望樹木辦可多巡查，不要到出現塌樹意外後才行動。家庭主婦薛小姐就表示，自己每日也會帶同兒子經過事發地點，得知意外後感到十分害怕，她同樣希望相關部門可以多加巡查。

廖小姐就說，頗擔心塌樹情況，亦得知區內有市民向當局反映舉報有樹木被蟲蛀，但未見有人跟進。她認為，樹木辦難辭其咎，希望當局多巡查樹木，同時不要因塌樹就將附近樹木砍伐，市民亦不要因此因噎廢食、害怕樹木。

於附近上學的王同學就不甚害怕，她認為今次意外只是個別事件，只要行經時小心些便沒有問題。

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記者：黃傑偉

 

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