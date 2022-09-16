【凍齡女神】首位華人「世界小姐」近況曝光　拒入豪門嫁上班族38歲凍齡依舊

▲ 首位華人「世界小姐」近況曝光。

內地首位華人「世界小姐」冠軍張梓琳，2007年選美奪冠後一直是外界焦點。擁有182cm高、體重57公斤（約125磅）身材的張梓琳，自2013年低調嫁給圈外男友後，已陸續生下兩名女兒。如今已38歲的張梓琳，外貌體態依然維持得相當好，而她在日常保養上也自有一套心得。

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身為模特兒的張梓琳，自07年選美奪冠後加入演藝圈，2013年她在泰國布吉與任職銀行高層的丈夫低調結婚，2015年12月宣布懷孕，並在第2年生下大女兒。從她公開的照片可見，女兒身形高佻，年僅3歲大時，已差不多高到接近張梓琳的腰際，有網民更戲稱看來似6歲。

2021年，張梓琳再度誕下次女兒，並且在產後極速復出，不時在微博分享近照，也經常出席活動及接代言。點擊睇更多靚相：

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張梓琳過往曾分享過自己的修身之道，在飲食上，她直言自己是易肥體質，因此一些重要工作來臨前，會嚴格控制自己，盡量揀少油鹽或低脂食物。而在保養上，她喜歡在泡澡時敷面膜，讓自己放鬆。同時，她日常上會堅持做帶氧運動，如游泳或到健身室跑步。若偶爾食完大餐，她就更會到健身室做一輪運動消耗。

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責任編輯：羅嘉欣