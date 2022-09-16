【中風】每4個人有1人會發生中風 蛛網膜下腔出血死亡率超50%

▲ 《再創世紀》劇照。

大家也知道中風愈來愈普遍，每年因為中風而入院的個案數以萬計，幾乎每4個人就有1個人一生中總會發生或輕或重的中風。臨床上中風可以是由塞血管導致的缺血性中風，又或是因血管爆裂而形成的出血性中風，當中缺血性中風一直佔大多數，但隨着環境改變等因素影響，東方人發生爆血管的風險比西方人口略高，當中包括頗為常見的蛛網膜下腔出血。

蛛網膜下腔出血是一種相當嚴重的中風類型，死亡率可以超過50%，更可怕的是它可以發生在不同年齡層的人士身上，事前卻可以毫無先兆，到出現突發性劇烈頭痛的症狀時，則可能已經導致神經受損，甚至危及性命。

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究竟蛛網膜下腔出血是甚麼？這要從大腦結構說起，保護大腦的腦膜共有3層，由最外面的硬膜到最貼近大腦的軟膜，蛛網膜則位於兩者之間，並且有腦脊液及動脈血管行走其中，因此當血管破裂滲出血液，便會在蛛網膜下積聚，故稱為蛛網膜下腔出血。

臨床上，這些出血點通常都是動脈瘤、即俗稱血管泡爆破所致。動脈瘤（Cerebral Aneurysm）並不是腫瘤，亦與癌症無關，而是血管壁膨脹形成突出及充血的小血泡。這些脹起的血管壁組織比較薄，可想而知是十分脆弱，縱使血管泡體積通常不會太大，一般直徑只有2毫米至5毫米，平日亦不會產生徵狀或不適，但其實已有隨時爆裂出血的危機，尤其是年紀愈大及有三高的患者更為高危。

一旦動脈瘤爆裂，病人往往會突然出現劇烈的頭痛，文獻及康復者均形容為「一世人經歷過最痛的頭痛」，當然實際情況因人而異，但已經反映了相關頭痛的嚴重程度，而病人通常也無法忽視而快快求醫。

遇到這類個案，醫生一般也會安排進行腦部掃描，若確定腦內有出血，首要是穩定病人的情況和血壓，以及紓緩頭痛，並且要盡快進行腦血管圖檢查，找出出血位置，以及確認是否存在血管泡等等。

在確保病人的安全情況，以蒐集足夠的臨床資料，或需要盡快安排手術進行止血及處理相關併發症，原因是動脈瘤出血可以帶來3個重要難題，下回再詳細解說。