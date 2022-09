【高效學習】移民潮帶動海外升學就業　應考IELTS三大技巧穩奪7分

▲ 不少人因海外升學及工作而需應考IELTS,Spencer Sir分享考IELTS三大技巧。(iStock圖片)

Rex是Spencer Sir其中一位IELTS學生,他是一位社工,因海外升學及工作因素而需要應考IELTS,本來第一次在毫無準備下應考Writing及Speaking只有5.5及6分左右,後來向他教授了一系列的技巧後,結果考獲7分。

因為種種原因,不少成人或在職人士都需要或選擇考IELTS。有些可能為了到外國升學或移民,又或者進修,有些可能需要應考IELTS去報讀其他Postgraduate課程,例如PGDE,有些可能只是為了「拎多張證書」。不論是甚麼原因驅使大家應考IELTS,相信大家都一定希望考獲理想成績。但無奈地,各位成人都脫離了考試一段時間,究竟有甚麼技巧有助大家更容易考到理想的成績呢?今日跟大家分享3個小秘訣,幫助更多準備應考IELTS的考生!

1. 考前背好Secret examples

在考試前不妨先準備考試4大常考主題(年青人 / 科技 / 社交平台 / 運動),每個主題準備5至10個特別的例子。以介紹食物為例,除了介紹世界各地的傳統食物之餘,亦試以素食主義(Veganism)作例子。

同樣地,在討論網紅文化時,除了借本地KOL及YouTuber作例子,也可用“Kidfluencer” 即是︰年青人想做KOL或“Social Comparison” 即是︰社會比較(多在社交平台用家互相比較),這些較少考生認識的例子,有深度的內容及例子可以使學生更易取得高分。

2. 效益最大化 用80+20原則 集中作文及說話

人的集中力有限,加上人的本性就是喜歡拖延(procrastination),導致不少人在溫習時容易分心。有見及此,大家在溫習時可放置一個鬧鐘在附近計時,從而提高溫習時的專注力。此外,每次溫習可嘗試限制自己溫習25分鐘,然後休息5分鐘再繼續溫習這個循環(假如未能在限時内溫習好計劃的内容則不能休息),藉此提升溫習的效能。

對於香港人而言,IELTS最困難的是說話及作文,以前有一位學生公開試考獲5**(全港只有1%考生能考到5**),但說話只得6.5分,而且考了3次都是6.5分。可以集中 80%時間練習IELTS說話,20%準備其他分卷,只做Past Pape。

I. 可以試用Elsa等AI說話的應用程序(apps),幫你改好發音,準確度高

II. 背好Part 1至Part3的題型,特別Part 2,要講2分鐘,主要分為4大題型(介紹人 / 地方 / 物件 / 故事),每個題型準備一個完整Script,到時可以直接背入去(例如︰This reminds me of the importance of GRIT 這件事令我明白「意志力」的重要性)

III. 準備10個常用的字詞(重要/吸引等 即是 mesmerizing / vital / crucial等)

3. 操Past Paper方法 準備錯題簿

坊間有海量IELTS試題,在網上及書店都可以輕易找到,建議做IELTS Cambridge 13-16 (最新3年Past Paper)。但提醒大家,在操練時,大家亦應準備好一本錯題簿“Error book”,抄低自己在操練期間的錯處及原因。因為往往我們操練時只集中在自己所得的分數,忽略了自己失去分數,而這些錯處正正是我們不理解的地方。錯題簿一方面協助我們找出自己的弱點,另一方面提醒我們避免重覆犯同樣的錯誤。

除了以上的技巧外,Rex提醒各位考生,在溫習之上,最重要要是先理解自己的能力以及自己距離自己的目標多遠,不恥下問才能有效提升IELTS考試成績!

