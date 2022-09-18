【超市大搜查】色素「胭脂蟲」或致食物敏感　10款不含E120及邪惡人造色素魚肉腸

▲ 搜查了市面16款魚肉腸，當中有10款不含E120及邪惡人造色素。

魚肉腸是不少港人由小到大愛吃的零食，不過，魚肉腸屬加工食品，大部分添加了各種食用色素、增味劑等。食用色素中，E120是提取自昆蟲或會引起食物敏感，另有6種人造色素被指有機會影響專注力。TOPick搜查了市面16款魚肉腸，發現當中10款沒有E120或邪惡色素。

不少家人都會買魚肉腸給小朋友進食，但其實魚肉腸不單止高鈉、高脂有味精，有些還含有人造色素，宜淺嘗。

食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出。根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，令食物賣相更吸引。香港對於食用色素有規限，食物生產商在製造食物時，只能使用香港法例准許的食用色素，並在食物包裝上的配料表中，標示有關食用色素的名稱或識別編號，歐盟編號加「E」字頭。

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6種邪惡色素或影響兒童健康

有6款黃色及紅色系的色素被指是「邪惡色素」，因它們屬人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。2007年，英國南安普敦大學曾發表一項人造色素的研究，指出兒童攝取以下6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況，包括︰

檸檬黃（E102）Tartrazine

喹啉黃（E104）Quinoline Yellow

日落黃FCF（E110）Sunset Yellow

淡紅（E122）Carmoisine

麗春紅4R（E124） Ponceau 4R

誘惑紅AC（E129）Allura Red AC

台灣消基會曾提醒，人造色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用；在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。不過，對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。

10款沒有E120及邪惡色素魚肉腸























16款魚肉腸中，有3款分別含E124或E129人造色素，另外3款有食用色素E120，名單如下︰

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食用色素E120提取自胭脂蟲

播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）曾接受TOPick訪問指出，E120色素（胭脂蟲紅 Carmines）常用於常用於加工肉類、果醬、化妝品等，為產品添上鮮艷的紅色。胭脂紅是提取自胭脂蟲，此蟲腹部含胭脂紅酸（Carminic Acid），提取時先將蟲烘乾，留下腹部、磨碎後，鮮艶紅色汁液流出，再加入銨鹽（ammonia carbonate），就可提煉出水溶性的胭脂紅色素。

在安全性方面，陳婷豐指出「胭脂紅」為水溶性、耐熱度高的天然色素，不會如人工色素般有機會影響兒童過度活躍反應，故可用於兒童食物。不過，她補充，進食E120有機會使部分敏感症人士引起食物敏感反應，包括全身性過敏反應，症狀呼吸困難、喉嚨腫脹或縮緊、持續咳嗽、頭暈或暈倒等。

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責任編輯︰顏紫燕