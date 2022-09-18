【財爺網誌】陳茂波料本年度財赤逾千億　財政儲備或降至8千億元

▲ 財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波稱，在經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，在此情況下，本年度的財政狀況將較預期差。他估計，2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，政府財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。

陳茂波今日在網誌中指出，如若本年度錄得超過千億元赤字，將會是歷來第二稿的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，上述赤字情況將更為嚴重。

陳茂波說，在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低。

印花稅方面，陳茂波指，今年四至八月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少三成七。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。而樓市疲弱，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。

陳茂波說:

在收入減少的同時，開支卻顯著增大。面對疫情打擊及經濟下行的壓力，我們一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，並盡力維護市場對前景的信心。計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

他形容，收入減少、開支上升，加上面對外圍政經環境複雜多變，全球經濟復蘇進程依然崎嶇，未來本港的經濟前景仍然充滿挑戰。又強調，如何善用公帑，支援基層市民及社會民生，以穩住社會大局是短中期的首要任務之一。

展望未來數季的經濟環境，陳茂波認為仍然嚴峻。他指出，經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在。

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責任編輯：林曉君