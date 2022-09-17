【最美孕婦】倪晨曦曬唯美水底懷孕寫真　Elva感觸︰與情緒問題做朋友【多圖】

▲ 倪晨曦拍攝了一輯唯美水底懷孕寫真。

35歲靚媽倪晨曦（Elva）在父親節當日宣布再為人母，懷有第二胎兒子，日前她在IG分享一輯唯美水底懷孕寫真，並紀錄懷孕期間的心路歷程，Elva更自嘲自己現在似海獅，但希望做個最美麗的海獅女神。

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Elva在帖文中分享籌備了2個月的水底孕照，並寫下懷孕感言，她稱懷孕的日子可以是最美妙最開心，也可以是焦慮、懷疑人生和低落，但她這次孕期的心情，很容易隨著外界的聲音起落，所以她在冥想時，開始學習與自己的內心對話，並自我提醒要更加相信自己的身體與直覺，學習無條件愛自己。

我也開始有了新的功課，每天都找一些值得慶祝的時刻，學會無條件的愛自己，知道自己的價值，知道自己對於肚子裡的孩子和身邊的家人就是一切，可以每天大聲的說出來，讓家人知道我有多愛他們。

▲ Elva再分享另一角度的水底照。（IG圖片）

自嘲是靚「海獅」

面對孕期的種種情緒問題和不適，Elva正努力與之和平相處，「與孕期的情緒問題、疼痛、各種不舒服來握手言和做個朋友，做不了朋友也與他們和平相處吧，在情緒和情感上都為即將成為媽媽的自己做好準備， （即使已經不是第一次做媽媽，還是需要心理上的準備）。」

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Elva更自嘲自己身型像海獅，但希望自己能做一隻靚海獅，在餘下的2個月孕期保持快樂，

每天照鏡子都覺得自己很像一隻海獅，但也可以做最美麗的海獅女神，身體中的荷爾蒙控制不了，但情緒是可以調整的，還剩最後兩個月，要繼續做一個快樂的媽媽。

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責任編輯︰林綺玲