  • 33°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最美孕婦】倪晨曦曬唯美水底懷孕寫真　Elva感觸︰與情緒問題做朋友【多圖】

育兒經 12:00 2022/09/17

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

倪晨曦拍攝了一輯唯美水底懷孕寫真。

35歲靚媽倪晨曦（Elva）在父親節當日宣布再為人母，懷有第二胎兒子，日前她在IG分享一輯唯美水底懷孕寫真，並紀錄懷孕期間的心路歷程，Elva更自嘲自己現在似海獅，但希望做個最美麗的海獅女神。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介︰

Elva在帖文中分享籌備了2個月的水底孕照，並寫下懷孕感言，她稱懷孕的日子可以是最美妙最開心，也可以是焦慮、懷疑人生和低落，但她這次孕期的心情，很容易隨著外界的聲音起落，所以她在冥想時，開始學習與自己的內心對話，並自我提醒要更加相信自己的身體與直覺，學習無條件愛自己。

我也開始有了新的功課，每天都找一些值得慶祝的時刻，學會無條件的愛自己，知道自己的價值，知道自己對於肚子裡的孩子和身邊的家人就是一切，可以每天大聲的說出來，讓家人知道我有多愛他們。

Elva再分享另一角度的水底照。（IG圖片）

自嘲是靚「海獅」

面對孕期的種種情緒問題和不適，Elva正努力與之和平相處，「與孕期的情緒問題、疼痛、各種不舒服來握手言和做個朋友，做不了朋友也與他們和平相處吧，在情緒和情感上都為即將成為媽媽的自己做好準備， （即使已經不是第一次做媽媽，還是需要心理上的準備）。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Elva更自嘲自己身型像海獅，但希望自己能做一隻靚海獅，在餘下的2個月孕期保持快樂，

每天照鏡子都覺得自己很像一隻海獅，但也可以做最美麗的海獅女神，身體中的荷爾蒙控制不了，但情緒是可以調整的，還剩最後兩個月，要繼續做一個快樂的媽媽。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎
13:48 2022/09/16
【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎
【再為人母】可嵐為細仔辦百日宴下水禮　全人奶餵哺BB未夠3個月重16.5磅
12:57 2022/09/13
【再為人母】可嵐為細仔辦百日宴下水禮　全人奶餵哺BB未夠3個月重16.5磅
【3孩星媽】38歲鍾嘉欣宣布第三胎生女　已育一對子女再懷孕變情緒化
14:14 2022/08/13
【3孩星媽】38歲鍾嘉欣宣布第三胎生女　已育一對子女再懷孕變情緒化

你可能感興趣

【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎
13:48 2022/09/16
【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎
【再為人母】可嵐為細仔辦百日宴下水禮　全人奶餵哺BB未夠3個月重16.5磅
12:57 2022/09/13
【再為人母】可嵐為細仔辦百日宴下水禮　全人奶餵哺BB未夠3個月重16.5磅
【3孩星媽】38歲鍾嘉欣宣布第三胎生女　已育一對子女再懷孕變情緒化
14:14 2022/08/13
【3孩星媽】38歲鍾嘉欣宣布第三胎生女　已育一對子女再懷孕變情緒化
懷孕 產前產後 倪晨曦 生育 爸媽心聲 娛樂人物職業 KOL

最高瀏覽

【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影
12:16 2022/09/16
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影