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【明星扮靚】王丹妮分享絕密護膚心得　保雙眼神采有秘訣

娛樂 19:45 2022/09/16

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王丹妮出席護膚品牌活動。

憑電影《梅艷芳》獲香港電影金像獎最佳新人王丹妮（Louise）今日（9月16日）出席護膚品牌活動，她表示獲得參演電影《梅艷芳》的機會，而且第一部作品便擔任女主角，是既興奮又緊張，因為要扮演人人敬佩的梅姐，模仿她的神韻，可說是壓力千斤重。

而脫穎而出獲第40屆香港電影金像獎最佳新演員獎後，Louise的工作機會更接踵而來，雖然繁忙，但每次都狀態，雙眼炯炯有神，完全看不出疲累感。

Louise在活動上表示，自己在肌膚保養上遇到的最大挑戰是時間不足，因爲經常要家庭事業兩忙，平常很容易因爲疲累而想偷懶一下，簡單塗個面霜就休息，有時候甚至會想卸妝後直接睡覺。

王丹妮分享扮靚心得。

保養眼周肌膚最為重要

雖然有過以上想法，但因爲要以最好姿態面對觀衆，所以Louise經常警惕自己要認真保養，不要給肌膚任何機會出現老化問題。

Louise認爲保養眼周肌膚最為重要，一對有神的眼睛能夠帶來好印象。而她塗抹眼霜後，會用眼霜附上的陶瓷眼周按摩棒按摩放鬆，令眼周肌膚滋潤嫩滑，緊緻提升。除用來修護眼周肌膚，Louise亦會利用眼霜撫平法令紋和嘴角紋，令唇周肌膚回復飽滿緊緻。

她在發佈會上更分享了一套護眼按摩手法給大家，表示：「每天早晚塗抹眼霜後，會配合陶瓷眼周按摩棒，以『8』字手勢按摩眼周，舒緩疲憊感，令雙眼保持年輕精靈！而且陶瓷眼周按摩棒用起來冰冰涼涼，好relax！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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