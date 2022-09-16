【塌樹意外】康文署稱今年4月檢查時涉事樹木未有腐爛　同一條街上其餘樹木生長沒有異樣

▲ 有關鳳凰木由康文署護養。（資料圖片）

何文田巴富街今早（16日）發生一宗塌樹意外，壓毀4車，包括一輛校巴。發展局及康樂及文化事務署晚上表示，有關鳳凰木由康文署護養，最近一次檢查時，其枝幹、主幹及樹根表面都沒有腐爛跡象。發展局樹木管理辦事處已要求康文署徹查事件。而同一條街上其餘樹木，未有發現生長情況有異樣。

發展局及康文署表示，涉及鳳凰木位於巴富街6號對開行人路上，高約9.5米，並非古樹名木；康文署人員一直有留意該樹的生長情況，並進行適當的護理，包括修剪及疏枝等，最近一次檢查於4月22日，其枝幹、主幹及樹根表面都沒有腐爛跡象。



發展局樹木辦指高度關注今次事件，已要求康文署詳細檢查附近樹木的健康及結構狀況，並要求徹底調查是次塌樹原因，並最遲於10月初完成，屆時會因應有關報告作適當跟進。

至於由康文署管理、巴富街其餘34棵樹，樹木組人員初步檢查後，暫未發現生長情況有異樣。樹木辦亦已要求所有樹木保養部門，就其轄下路旁相對大型的鳳凰木進行覆檢。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴