【檢疫隔離】姚柏良：「0+7」對海外遊客吸引力不大　倡加密檢測次數代替「黃碼」

▲ 立法會議員姚柏良認為，政府應推出可以有效追蹤染疫者源頭及行蹤的措施。（資料圖片）

政府早前放寬台灣及海外人士抵港檢疫安排至「4+3」，期間以「黃碼」限制檢疫。旅遊界立法會議員姚柏良坦言，儘管放寬檢疫措施至「0+7」，由於「黃碼」限制入境人士不能出行多個處所，對海外遊客吸引力不大。他認為，港府應考慮以加密檢測次數代替「黃碼」限制。

未來政府再進一步放寬入境檢疫去到不用酒店隔離，去到「0」都好，「0+幾」的問題，大家都比較關注，如果入境的人不需要困在酒店接受隔離檢疫，但他持有黃碼的制度，不可以去餐廳食飯，不可以去很多場所，咁他來為咩呢？

目前台灣及海外人士抵港，須在指定檢疫酒店強制檢疫居住三晚，持續檢測陰性者可於第三天早上完成強制檢疫，其後須於家居或其他自行安排處所居住四晚，期間接受醫學監察，「疫苗通行證」二維碼屆時會轉為「黃碼」，相關人士只可以乘搭公共交通工具上班上學，及進入商場和超級市場取得日常所需用品等；直至第7天進行快速抗原測試結果為陰性，方完成隔離。

姚柏良認為，現時「黃碼」制度限制抵港人士出行，只有探親及業務需要人士願意來港，難以吸引觀光客及休閒客。他指出，政府應推出可以有效追蹤染疫者源頭及行蹤的措施，以及要求海外抵港人士每日進行快測及隔日進行核酸檢測，取替「黃碼」限制他們出行。

無論你話「0+7」好，「0+3」好，都要想有效的方法去解決，萬一有人中了的時候都可以追蹤到源頭，你去過甚麼地方，盡量將傳播連截斷，如果有這樣的措施，大家會再放心點。「0+7」個「7」個度，有些其他可行的方法，例如每日有個快速測試，隔日有個核酸檢測，如果這可以替代黃碼，不失為一個更有效的方法。

創新科技及工業局局長孫東今日在社交網站撰文預告，政府正研究強化「安心出行」功能，加強監察新入境「黃碼」人士到訪處所，以及是否有按時做核酸檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳葆琳