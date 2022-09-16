【強制檢測】65處納強檢 馬灣珀麗灣、紅磡煥然懿居上榜
社會 21:19 2022/09/16
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月10日至9月16日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月17日或18日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 將軍澳廣明苑廣隆閣
- 觀塘安達邨智達樓
- 天水圍天頌苑頌澤閣
- 屯門良景邨良傑樓
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 大圍新翠邨新明樓
- 何文田何文田邨景文樓
- 九龍城東匯邨匯智樓
- 鴨脷洲利東邨東安樓
- 沙田廣林苑茂林閣
- 筲箕灣東熹苑景熹閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 將軍澳新都城都會豪庭 4 座
- 東涌逸東一邨漁逸樓
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 牛頭角彩盈邨盈富樓
- 黃大仙現崇山 3A 座
- 屯門田景路 38 號兆邦苑
- 柴灣新翠花園 4 座
- 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
- 葵涌石籬二邨石怡樓
- 天水圍天華邨華萃樓
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 2 座
- 半山區羅便臣道70號雍景臺 2 座
- 紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 2 座
- 長沙灣長沙灣邨長欣樓
- 大埔富蝶邨斑蝶樓
- 鰂魚涌康景花園 A 座
- 黃大仙天馬苑駿康閣
- 荃灣石圍角邨石菊樓
- 屯門山景邨景麗樓
- 柴灣漁灣邨漁順樓
- 葵涌安蔭邨祥蔭樓
- 大埔怡雅苑怡達閣
- 牛池灣彩雲二邨明麗樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓
- 青衣青泰苑俊泰閣
- 東涌逸東二邨瑞逸樓
- 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 4 座
- 黃大仙翠竹花園 12 座
- 將軍澳翠林邨雅林樓
- 將軍澳彩明苑彩富閣
- 葵涌葵盛東邨盛強樓
- 灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓
- 天水圍天頌苑頌臺閣
- 沙田水泉澳邨竹泉樓
- 青衣長安邨安潮樓
- 元朗朗晴居 13 座
- 大埔富雅花園 4 座
- 黃大仙竹園南邨貴園樓
- 青衣美景花園 6 座
- 元朗馬田路38號怡豐花園 A 座
- 沙田禾輋邨康和樓
- 鴨脷洲海怡半島御翠居
- 元朗洪福邨洪歡樓
- 粉嶺欣盛苑欣暉閣
- 長沙灣李鄭屋邨信義樓
污水樣本陽性地點
- 將軍澳昭信路 6 號顯明苑
- 馬灣珀麗灣 25 座
- 馬灣珀麗灣 22 座
- 馬灣珀麗灣 23 座
- 將軍澳頌明苑嘉明閣
- 將軍澳頌明苑輝明閣
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記者：鄧凱文