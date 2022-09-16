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【強制檢測】65處納強檢　馬灣珀麗灣、紅磡煥然懿居上榜

社會 21:19 2022/09/16

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65處納強檢　馬灣珀麗灣、紅磡煥然懿居上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月10日至9月16日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月17日或18日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 觀塘安達邨智達樓
  • 天水圍天頌苑頌澤閣
  • 屯門良景邨良傑樓
  • 慈雲山慈正邨正安樓
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  • 沙田廣林苑茂林閣
  • 筲箕灣東熹苑景熹閣
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  • 東涌逸東一邨漁逸樓
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  • 牛頭角彩盈邨盈富樓
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  • 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
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  • 天水圍天華邨華萃樓
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  • 紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 2 座
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  • 黃大仙翠竹花園 12 座
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  • 灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓
  • 天水圍天頌苑頌臺閣
  • 沙田水泉澳邨竹泉樓
  • 青衣長安邨安潮樓
  • 元朗朗晴居 13 座
  • 大埔富雅花園 4 座
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污水樣本陽性地點

  • 將軍澳昭信路 6 號顯明苑
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記者：鄧凱文

 

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